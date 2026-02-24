El club Tiro Federal proyecta más crecimiento

El club de Kilómetro 3 busca cumplir nuevos proyectos, entre ellos uno es la reactivación de las refacciones en SUM.

El Club Tiro Federal, en los últimos años tuvo un crecimiento exponencial en infraestructura y cambió notoriamente la fisonomía del predio de Km. 3. Actualmente, busca cumplir nuevos proyectos entre ellos uno es la reactivación de las refacciones en el SUM (salón de usos múltiples).

Dirigentes, y colaboradores del club recibieron en su predio deportivo al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez. El objetivo de la visita del funcionario es planificar y coordinar junto a los dirigentes el trabajo para la presente temporada 2026.

Mónica Salinas, presidenta de Tiro, sobre la reunión con el titular del Ente deportivo, señaló que la misma “fue muy gratificante recibirlos en nuestra segunda casa. Siempre contamos con el acompañamiento y el compromiso del Ente, no solo nosotros sino todos los clubes y deportes”, destacó.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 12.04.39 PM(1)

Desde hace un par de semanas, la dirigencia de Tiro comenzó a acondicionar el predio, pintando; paredones, portones, canchas, vestuarios, quincho. “No es poco, nos cuesta bastante, tenemos todo armado y se está haciendo en este momento” expresó.

Uno de los objetivos a realizar en lo inmediato es instalar las redes de contención de la cancha alternativa. “Se rompieron y las compramos el año pasado con techos, no logramos colocarlas por la falta de mano de obra y los materiales nos costaba mucho dinero”, comentó.

Otro de los proyectos que tienen en mente desde la dirigencia es el acondicionamiento y reparación del SUM, uno de los más antiguos en la ciudad. “Uno de los anhelos que queremos hacer es el SUM, si bien sigue en pie, tiene muchas cosas para arreglar y ahí vamos a trabajar con el Ente en conjunto. Ellos nos van a dar una mano. Y también algo importante es la beca institucional. Es lo deportivo también apuntamos a algo más”.