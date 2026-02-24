Ferro venció a San Lorenzo y continúa arriba en la LNB

El elenco de Caballito derrotó 90-77 al “Ciclón” de Boedo y se afirma en la punta de la Liga Nacional, que se reanuda la próxima semana.

Ferro Carril Oeste, líder de la Liga Nacional de Básquet, le ganó este lunes de local a San Lorenzo por 90-77 en el marco de una nueva fecha de la fase regular.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, contó con el arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 28-21, 54-44 y 71-66.

Los primeros minutos fueron parejos, intensos y muy físicos. San Lorenzo jugó con el poderío interno, mientras que Ferro lo hizo con ataques movidos. En defensa, Oeste fue más agresivo y con su impronta, producto de eso se fueron al descanso largo arriba 54 a 44 arriba.

En el complemento, la visita comenzó mejor, con un parcial 11-3 se acercó bastante, pero Oeste contestó con defensas cerradas, intensas y contragolpes certeros.

En el cierre Ferro se volvió a sentir cómodo y manejó el ritmo de juego hasta el 90 a 77 final.

“Fue un partido muy duro, pero también con un clima hermoso, de clásico. Por momentos nos sentimos incómodos, pero la gran parte del partido estuvimos bien, jugamos a nuestro ritmo y juego. A la casa hay que defenderla, especialmente en la recta final del torneo, por lo que estoy muy feliz por el club y el equipo. Todo va de la mano: Ferro, de a poco, está volviendo a ser Ferro; la gente se siente muy identificada con nosotros, y nosotros con ellos", afirmó Bettiga.

La actividad la Liga Nacional 2025/26 volverá el miércoles 4 de marzo. Ferro retomará la acción en su gira por Santiago del Estero: el día 5 de marzo visitará a Quimsa y el 7 a Olímpico. Los de Boedo también tendrán un tour fuera de casa, presentándose el 6 frente a Regatas y el 8 ante San Martín, ambos de Corrientes.

………………

Síntesis

Ferro 90 / San Lorenzo 77

Ferro (28+26+17+19): Jano Martínez 11, Emiliano Lezcano 11, Jonatan Torresi 8, Valentín Bettiga 19 y Alejandro Diez (x) 13 (fi): Facundo Piñero 11, Rodrigo Gallegos 11, Felipe Rodríguez 0, José Defelippo (x) 6, Anthony Peacock 0 y Tobías Tamagusuku 0. DT: Federico Fernández.

San Lorenzo (21+23++22+11): Lucas Pérez 10, Selem Safar 13, Facundo Rutenberg 0, Leandro Cerminato 8 e Ignacio Bednarek 14 (fi); Augusto Alonso 10, Lautaro Barrios 5, Kevin Hernández 11, Cristian Cardo 0 y Camilo Rodríguez 6. DT: Sebastián Calio.

Parciales: 28-21, 54-44 y 71-66.

Arbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Estadio: Héctor Etchart, Caballito (CABA).