Boca sumó su quinto éxito en fila en la LNB

Derrotó en suplementario a Platense 95-91 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Michael Smith, del ganador, fue el goleador del juego con 21 puntos.

Boca Juniors, con el comodorense Nicolás Casalánguida como su DT, logró este domingo su quinto triunfo seguido en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, al vencer de local a Platense por 95-91, en un partido que se definió en suplementario, tras haber igualado en 84 el tiempo regular.

El partido, que se jugó en el estadio Luis Conde, contó con el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca y Andrés Barbarini, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 29-18, 45-37

64-60 y 84-84.

El partido fue cambiante y de alto voltaje, con momentos de dominio repartido y un cierre del tiempo regular tan parejo como electrizante, que obligó a cinco minutos extras. Allí, Boca encontró mayor lucidez en ofensiva y solidez defensiva para inclinar la balanza ante un rival que nunca dejó de pelear.

La figura de la mañana fue Michael Smith, autor de 21 puntos y con un destacado 50% de efectividad en tiros de tres puntos, clave para sostener al equipo en los pasajes más exigentes. En la visita, Eric Flor encabezó la resistencia con 20 unidades y mantuvo a Platense en juego hasta el final.

Con el empuje de su gente y una racha que se estira, Boca celebró otro triunfo trabajado en casa y reafirma su gran presente en la Liga Nacional.

Síntesis

Boca 95 (84) / Platense 91 (84)

Boca (29+16+19+20+11): Lucas Faggiano 9, Michael Smith (x) 21, Martín Cuello 15, Sebastián Vega 7 y Wayne Langston 15 (fi); Agustín Barreiro 8, Santiago Scala (x) 12, Franco Giorgetti 5 y Nicolás Stenta 3. DT: Nicolás Casalánguida.

Platense (18+19+23+24+7): Tobías Franchela 0, César Jara 10, Eric Flor 20, Julián Morales 3 y Derrick Woods (x) 17 (fi); Juan Martín Guerrero 15, Nicolás Burgos 11, Robert Woodard 5 y Franco Smaniotti 7. DT: Martín Yangüela.

Parciales: 29-18, 45-37, 64-60 y 84-84.

Arbitros: Juan Fernández, Julio Dinamarca y Andrés Barbarini.

Estadio: Luis Conde (CABA).