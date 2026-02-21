Instituto dominó a San Lorenzo en Boedo

La “Gloria” derrotó 86-67 al “Ciclón” por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Tomás Monacchi, de la visita, fue el goleador del juego con 27 puntos.

Instituto de Córdoba, con algunas bajas, le ganó este sábado de visitante a San Lorenzo por 86-67, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando, del barrio porteño de Boedo, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Fabio Alaníz, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 12-20, 33-44 y 48-60.

El encuentro comenzó con Instituto imponiendo su ritmo, mostrando buenas acciones y sacando 5 puntos de ventaja.

Sin embargo, San Lorenzo, con Facundo Rutenberg a la cabeza y el acompañamiento de Lucas Pérez y Augusto Alonso, achicó la diferencia y rápidamente se metió en el juego. No obstante, la “Gloria” focalizó el juego en Tomás Monacchi, que aprovechó sus tiros desde el perímetro, estirando aún más la diferencia (20-12).

En el segundo cuarto, con la misma dinámica y buenas penetraciones a la zona pintada, la visita logró lastimar al “Ciclón” y alcanzó la máxima diferencia de la primera mitad: 17 (41-24). A pesar del esfuerzo, los de Boedo terminaron yéndose al vestuario abajo por 11 (44-33).

En la segunda mitad del juego, los dirigidos por Sebastián González continuaron con la buena distribución de pelota, aprovechando el trabajo de Javier Saiz bajo los tableros y a Jordan Loveridge, junto a Monacchi desde el perímetro, para sacar 16 de ventaja (51-35). A pesar de estar mejor en cancha, el CASLA logró descontar a 12 (60-48) de cara al último parcial.

En los últimos diez minutos de juego, la “Gloria” continuó brillando, distribuyendo la pelota, jugando con inteligencia y con el reloj, logrando así ampliar la diferencia en el tanteador y consiguiendo un triunfo más que importante de cara a lo que sigue en la temporada.

La jornada continuará desde las 20 con el partido en Santa Fe entre Unión y Quimsa de Santiago del Estero, con el arbitraje de Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y Franco Anselmo, mientras que a las 20:30, Regatas Corrientes, recibirá a Peñarol de Mar del Plata. Los árbitros serán Alejandro Chiti, Nicolás D’Anna e Iván Huck.

Síntesis

San Lorenzo 67 / Instituto 86

San Lorenzo (12+21+15+19): Lucas Pérez 7, Camilo Rodríguez 2, Facundo Rutenberg 13, Leandro Cerminato 4 e Ignacio Bednarek 11 (fi); Selem Safar 8, Kevin Hernández 6, Cristian Cardo 2, Augusto Alonso 13, Lautaro Barrios 0, Iván Villarroel 0 y Valentino Nesci 1. DT: Sebastián Calio.

Instituto (20+24+16+26): Leandro Vildoza 13, Nicolás Copello 2 (x), Tomás Monacchi 27, Jordan Loveridge 18 y Javier Sáiz 13 (fi); Fausto Moussa 1, Vicente Garello 9, Luca Salvetti 0, Kadir Pomare 0, Jerson Caicedo, Jerónimo Guerrero 3 y Lucas Andersson 0. DT: Sebastián González.

Parciales: 12-20, 33-44 y 48-60.

Arbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Fabio Alaníz.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando (CABA).