Carabalí: "sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil"

El pívot ecuatoriano, fue la figura en el triunfo de Gimnasia ante Racing de Chivilcoy. Marcó 15 puntos, tomó 11 rebotes y además metió 5 tapas.

El pívot Bryan Carabalí, autor de 15 puntos, fue el goleador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en la ajustada victoria ante Racing de Chivilcoy por 77 a 74.

De esa manera, el “Verde” sumó su 15º triunfo en la temporada, contra 11 derrotas, lo que le permite ubicarse en el octavo puesto de la Liga Nacional de Básquet y con muy buenas expectativas para lo que resta de la fase regular.

Luego del partido, disputado ante un lindo marco de público en el Socios Fundadores, el ecuatoriano de 2,15 metros de estatura y 26 años brindó sus sensaciones en diálogo con el Departamento de Prensa del club Gimnasia.

“Agradecido con Dios. Sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil ante un equipo que está en la parte baja de la tabla. Sabíamos que venían perdiendo varios partidos y obviamente iban a venir con ganas de ganarnos. Por ahí el partido se nos complicó un poco, pero bueno, lo supimos sacar adelante y gracias a Dios, nos llevamos la victoria”, resumió Carabalí, la figura en el triunfo del “Verde” ante la “Academia” chivilcoyana.

Los números de Carabalí, que jugó su mejor partido desde que viste la camiseta de Gimnasia, fueron los siguientes: 15 puntos, 11 rebotes y 5 tapas. Además, el ex Quimsa de Santiago del Estero y San Martín de Corrientes, tuvo una asistencia, un recupero y una sola pérdida en los casi 29 minutos que estuvo en cancha, donde además cometió solo una falta.

De esa manera, Gimnasia, que al comienzo del partido, llegó a sacar 20 de ventaja (26-6), logró un triunfo sufrido, pero al mismo tiempo merecido por lo hecho justamente al comienzo del juego.

Ahora, se producirá un breve parate por los Clasificatorios FIBA que jugará Argentina, donde Pablo Favarel se unirá al cuerpo técnico de la Selección, con miras a los partidos ante Uruguay y Panamá, ambos a jugarse en el Templo del Rock del club Obras Sanitarias.

Tras la disputa de la ventana FIBA, el técnico volverá a Comodoro Rivadavia ya pensando en la nueva gira que Gimnasia realizará por el norte del país.

La Unión de Formosa (7 de marzo), Regatas (9) y San Martín (11), ambos de Corrientes, serán los próximos tres desafíos que tendrá el equipo, mientras que la vuelta a casa se producirá el 18 del mismo mes, día en que recibirá a Atenas de Córdoba.