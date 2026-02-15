Gimnasia se lo ganó en suplementario a Obras

Se impuso 88-86 por una nueva fecha de la Liga Nacional. Dato con 25 fue el goleador del local, mientras que Sabin, en la visita, resultó el máximo anotador del juego con 30 tantos.

En un durísimo partido que se definió en tiempo suplementario y con un descollante Martiniano Dato, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia superó de local a Obras Basket por 88-86, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Franco Anselmo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 10-18, 38-35, 58-58 y 81-81.

El primer cuarto se lo llevó el “Tachero” por ocho puntos de ventaja (10-18), donde el escolta estadounidense Tyler Sabin, de a poco comenzaba a ser importante para la visita. Mientras que Dato y Bryan Carabalí, ambos con 4 tantos, convertían para la ofensiva de Gimnasia.

En el segundo cuarto, Gimnasia se lo llevó con ventaja de tres (38-35), con Dato otra vez siendo protagonista en ataque, marcando 12 tantos en el parcial. En la visita, el pívot Marcos Delía aportaba 8 unidades.

Tras el descanso largo el partido seguía siendo parejo, a tal punto que terminó igualado en 58, donde en esta ocasión, Sabin, con 13, marcaba la diferencia en la visita, mientras que en el local lo hacía Anyelo Cisneros, quien de a poco fue sumando y tomando rebotes en su casillero personal.

Emiliano Toretta con un triple empataba el partido con 47 y luego el salteño Carlos Rivero, con un volcadón, ponía el juego en 49 iguales.

Fueron dos jugadas muy festejadas por la parcialidad, que otra vez ‘copó’ el Socios Fundadores.

En los que parecían ser los últimos diez minutos, el encuentro siguió siendo de real paridad.

Cisneros castigó de tres para que Gimnasia se ponga arriba por 1 y luego Juan Ignacio Brussino, con una canasta de dos puntos, hacía pasar al frente al conjunto de Guido Fabbris.

Luego apareció el tiro externo de Toretta y el goleo de Marcos Chacón, mientras que del otro lado lo hacían Brussino y otra vez Sabin.

En los segundos finales del tiempo regular, un doble de Carabalí, puso el juego 79-80 y en la reposición, Sabin fue parado con falta, y desde la línea metió un solo libre, donde la gente tuvo mucho que ver porque con sus gritos, hicieron que el escolta estadounidense errara el primer libre.

En la reposición, Gimnasia salió con todo y una asistencia de Toretta, para un volcadón de Carabalí, empató el juego en 81, con 11 segundos para el final del juego.

Obras tenía la última bola, pero la defensa del “Verde” estuvo atenta y con un taponazo de Carabalí a Delía, el juego se fue a suplementario.

En el tiempo extra, con un triple de Kenneth Horton, un doble del Carabalí y dos libres decisivos de Dato -el jugador del partido-, aseguraron la victoria en casa, pese que en la reposición, Federico Zezular convirtía debajo del canasto, pero no le alcanzó.

De esa manera, Gimnasia se quedó con un enorme triunfo -segunda vez que le gana en la temporada- que le permitió recuperarse de las dos derrotas que sufrió en su gira por Santiago del Estero y sigue entre los protagonistas de la fase regular.

En Gimnasia, que no tuvo al juvenil Jesús Centeno, los destacados fueron Dato (25 puntos, 11 rebotes 6 asistencias y un recupero), Cisneros (16 tantos, 16 rebotes, 4 asistencias y una tapa y Carabalí (13 unidades, 4 rebotes y 2 tapas, la segunda clave para que el juego se vaya a suplementario.

En la visita, mientras tanto, que no tuvo a Marcos Mata por lesión, Sabin fue el máximo anotador del juego con 30 puntos, seguido de Delía con 15 tantos y 9 rebotes, mientras que Zezular aportó 14 unidades y 13 marcó Brussino.

La próxima presentación de Gimnasia será este miércoles, también de local, frente al ascendido Racing de Chivilcoy.

……………..

Síntesis

Gimnasia 88 (81) / Obras 86 (81)

Gimnasia (10+28+20+23+7): Emiliano Toretta 6, Federico Grun 0, Martiniano Dato 25, Anyelo Cisneros 16 y Bryan Carabalí 13 (fi); Marcos Chacón (x) 10, Kenneth Horton 6, Sebastián Carrasco 5; Mauro Cosolito 3 y Carlos Rivero 4. DT: Pablo Favarel.

Obras (18+17+23+23+5): Pedro Barral 6, Tyler Sabin 30, Federico Zezular 14, Andrew Corum 2 y Marcos Delía 15 (fi); Felipe Inyaco (x) 5, Juan Ignacio Brussino 13, Jorge Bilbao 0, Joaquín López 0, Juan Madrigal 1 y Juan Raspaud 0. DT: Guido Fabbris.

Parciales: 10-18, 38-35, 58-58 y 81-81.

Arbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Franco Anselmo.

Estadio: Socios Fundadores.