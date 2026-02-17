Recibe este miércoles desde las 21 a Racing de Chivilcoy por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia va por otra victoria ante el penúltimo de la tabla

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este miércoles a Racing de Chivilcoy, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se desarrollará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” irá en busca de su 15ª victoria en la temporada. Los árbitros serán Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, llega a este partido con un gran triunfo logrado en suplementario ante Obras Basket, a quien derrotó por 88 a 86, luego de igualar en 81 el tiempo regular.

Una soberbia actuación del alero Martiniano Dato, autor de 25 puntos y 11 rebotes, bien acompañado por Anyelo Cisneros (16 tantos y 16 rebotes) y Bryan Carabalí (13 unidades y 2 tapas), le permitió a Gimnasia sumar su 14º triunfo en la fase regular y al mismo tiempo, recuperarse de las dos derrotas que sufrió durante su paso por suelo santiagueño.

En el juego ante el “Tachero”, la única ausencia fue la del joven pívot venezolano Jesús Centeno, aunque seguramente vuelva a integrar el equipo este miércoles, además de sumarse al plantel de la Liga Próximo.

Racing, por su parte, se encuentra en el penúltimo puesto con 7 triunfos y 17 derrotas, y en su última presentación, cayó de local ante Boca Juniors por 86 a 84.

De no mediar ningún inconveniente, Gimnasia saldrá con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. En el banco estarán Marcos Chacón, Carlos Rivero, Mauro Cosolito, Kenneth Horton, Sebastián Carrasco y los juveniles Centeno, Valentino Ayala o Natalio Santacroce.

Racing, mientras tanto, tendría una inicial conformada por: Joaquín Valinotti, Thomas Cooper, Santiago Assum, Nicolás Romano y Deion Mcclenton. Entre sus sustitutos están Emiliano Stucky -de breve paso por Gimnasia-, Manuel Rodríguez, Alejo Barrales, Juan Cruz Conte Grand, Joaquín Capurro, Tomás Delía y Diego Tonarelli. El entrenador de la “Academia” es Carlos Beguerie.

Tras este partido, Gimnasia volverá a jugar recién a partir del 7 de marzo, y encarar así una nueva gira por el norte del país. Será para visitar a La Unión de Formosa, Regatas (9-03) y luego San Martín (11-03), ambos de Corrientes.

La vuelta a casa está prevista para el 18 del mismo mes, día en que recibirá a Atenas de Córdoba.

JUEGAN LOS PIBES

Por su parte, desde las 17, se disputará el partido de la Liga Próximo. Gimnasia ¡-undécimo-, tiene 10 victorias y 15 derrotas, y buscará volver al triunfo luego de tres traspiés en fila -Quimsa, Olímpico y Obras-, ante un Racing, que marcha octavo en la tabla con 13 triunfos y 11 caídas.

En el “Verde” se espera la vuelta de Jesús Centeno, quien no vio acción en los últimos dos juegos por un cuadro de intoxicación sufrido en Santiago del Estero.