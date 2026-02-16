Martiniano Dato: "lo ganamos con actitud y mucho huevo"

El alero entrerriano, con 25 puntos, fue la figura en el triunfo de Gimnasia y Esgrima ante Obras por 88 a 86.

Martiniano Dato, autor de 25 puntos, fue la figura en el triunfo que Gimnasia y Esgrima logró este domingo de local ante Obras Basket por 88 a 86, partido correspondiente a una nueva fecha de la Liga Nacional y que se definió en suplementario, tras igualar en 81 el tiempo regular.

El joven alero entrerriano, que juega su tercera temporada en el “Verde” tuvo los siguientes números: 25 puntos, 11 rebotes -7 de ellos en ataque-, 6 asistencias y un recupero, desglosados en 6/16 en dobles, 2-5 en triples y un cien por ciento de efectividad desde la línea de libres con 7-7.

Dato, que jugó algo más de 39 minutos, se mostró feliz por el importante partido que Gimnasia ganó de local y ante la presencia de su numeroso público.

“Necesitábamos ganar, ya que habíamos hecho una buena gira y no nos trajimos nada. Y necesitábamos ganar como sea, y creo que lo ganamos con actitud y mucho huevo”, resumió Dato en diálogo con el Departamento de Prensa del club “mens sana”.

El exjugador de Central Entrerriano de Gualeguaychú agregó que “ahora hay que descansar, y nos prepararemos para el miércoles donde tenemos otro duro partido, así que hay que poner la cabeza en el miércoles. Feliz aniversario a Gimnasia y esperamos que vengan”, sentenció Dato que se formó en el Club Atlético Paracao de Paraná, para luego jugar en Recreativo de la misma ciudad y Regatas de Uruguay.

Por otra parte, el plantel, que conduce Pablo Favarel, volverá en las próximas horas a sus entrenamientos con miras al juego ante Racing de Chivilcoy, donde el “Verde” buscará su 15ª victoria en la temporada.

Ese encuentro, a jugarse en el Socios Fundadores, se desarrollará este miércoles a partir de las 21.

Martiniano Dato encara al canasto marcado por Federico Zezular. Foto: Prensa Gimnasia.