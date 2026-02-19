Gimnasia le volvió a ganar a Racing de Chivilcoy

Se impuso de local 77-74 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Carabalí, con 15 puntos, 11 rebotes y 5 tapas, fue la figura en el triunfo “mens sana”.

Con una gran labor del pívot Bryan Carabalí, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este miércoles de local a Racing de Chivilcoy por 77 a 74 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 30-14, 38-37 y 58-58.

Carabalí fue la figura de un partido, que al comienzo parecía sencillo y más cuando el local sacaba 20 de ventaja (26-6) a 2’37” para el final del cuarto inicial.

En ese contexto, la ofensiva era liderada por Carabalí con 8 puntos, 7 marcaba Anyelo Cisneros y 6 el base Emiliano Toretta.

De esa manera, entre los tres, anotaron 21 de los 30 que marcó el equipo al término del primer cuarto contra los 14 de la visita, en donde Thomas Cooper, era el destacado con 6 unidades.

En el segundo cuarto, la historia fue otra. Racing se puso en partido porque crecieron el salteño Emilio Stucki como el juniense Nicolás Romano, quienes aportaban cerca del canasto ante un Gimnasia que se había quedado sin gol.

Un doble de Cooper puso a uno a la visita (36-35), mientras que el cuarto, se lo llevó Racing con claridad por 23-8 y con marcador de 38-37 para el conjunto de Pablo Favarel.

Tras el descanso, el partido siguió siendo parejo. Gimnasia se repartía el goleo entre sus jugadores, mientras que en el elenco de Chivilcoy, anotaban el base Jaoquín Valinotti, Cooper y el interno Romano.

El tercer cuarto terminó igualado en 58, y llegado el último capítulo, el juego siguió siendo de mucha paridad. Hasta que en los últimos segundos, Carabalí defendió muy bien a Cooper en la zona pintada, y de contra, Gimnasia la clavó de tres a través de Cisneros para dejar el juego 76-72 y a falta de 10’4”, se vino el pedido de minuto por parte del conjunto de la provincia de Buenos Aires.

En la reposición, el alero Manuel Rodríguez convirtió de dos, luego Toretta fue parado con falta. El santafesino anotó el primer libre y el segundo lo falló, y desde lejos Romano, que tomó el rebote, la tiró desde muy lejos, la pelota dio arriba del tablero y así Gimnasia terminó festejando un trabajado triunfo que al principio parecía ser más sencillo de lo que finalmente aconteció en el Socios Fundadores.

En Gimnasia, que ahora está séptimo con 15 triunfos y 11 derrotas, se destacaron Carabalí, quien jugó su mejor partido desde que está en el “Verde”. El centro ecuatoriano marcó 15 puntos, tomó 11 rebotes y metió 5 tapas.

Por su parte, el venezolano Cisneros anotó 14 tantos, con un triple clave en el final, mientras que Martiniano Dato también hizo 14 unidades, con 4 asistencias y Toretta colaboró con 13 puntos y repartió 6 asistencias, la última de ellas a Cisneros para que marque desde un costado el triple determinante a diez segundos del final.

En la visita, se destacó Cooper con 18 tantos, mientras que el juniense Romano aportó 13 y 11 vinieron de la mano de Rodríguez.

De esa manera, Gimnasia cerró febrero con otra victoria, que le permite estar entre los primeros ocho de la competencia.

………………

Síntesis

Gimnasia 77 / Racing 74

Gimnasia (30+8+20+19): Emiliano Toretta 13, Federico Grun 2, Martiniano Dato 14, Anyelo Cisneros 14 y Bryan Carabalí 15 (fi); Carlos Rivero 5, Marcos Chacón 4, Kenneth Horton 4, Mauro Cosolito 0 y Sebastián Carrasco 6. DT: Pablo Favarel.

Racing (14+23+21+16): Joaquín Valinotti 9, Thomas Cooper 18, Santiago Assum 4, Nicolás Romano 13 y Deion Mcclenton 9 (fi): Emilio Stucky (x) 8, Alejo Barrales 2, Manuel Rodríguez 11 y Juan Cruz Conte Grand 0. DT: Carlos Beguerie.

Parciales: 30-14, 38-37 y 58-58.

Arbitros: Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.