Boca sumó su cuarto éxito al hilo en la LNB

Boca Juniors logró un valioso triunfo por 70-63 frente a Instituto de Córdoba por la Liga Nacional de Básquet en una sólida actuación en La Bombonerita que se resolvió a partir de una marcada levantada en el tercer cuarto.

Tras un desarrollo parejo y de bajo goleo en la primera mitad, el “Xeneize” ajustó en defensa y encontró mayor fluidez ofensiva tras el descanso largo, revirtiendo el trámite y tomando el control del juego en ese tramo clave para encaminar la victoria.

La figura del conjunto local fue Santiago Scala, determinante con 18 puntos, bien acompañado por Smith, que aportó 13 unidades en momentos oportunos. En la visita, Copello se destacó con 15 tantos, aunque no alcanzaron para cambiar la historia, informó Prensa Boca.

De esta manera, Boca sumó su cuarto triunfo consecutivo en la Liga, consolidando su gran presente y reafirmando su fortaleza en casa.

AGONICA VICTORIA DE QUIMSA

Por su parte, Quimsa de Santiago del Estero derrotó de visitante a San Lorenbzo por 84-82, en un partido que lo tuvo a Brandon Robinson como el goleador del juego con 23 puntos.

El comienzo del encuentro fue muy parejo, ningún equipo quería perderle pisada al otro y el liderazgo en el parcial fue cambiando, pero sin que uno le saque mayores diferencias al otro.

La primera ventaja llegó con un triple de Lucas Pérez para que el “Ciclón” saque 4 puntos (9-5). Sin embargo, Victoriano ajustó la defensa y focalizó el juego con Robinson y Lema, logrando un parcial de 10-0 a su favor. Por el otro lado, los conducidos por Sebastián Burtin reaccionaron, igualaron el juego en 23 y lograron pasar al frente, con un buen trabajo de Alonso y Bednarek bajo el tablero. No obstante, en los minutos finales de la primera mitad, La Fusión sacó ventaja y se fue al vestuario ganando 44-38, informó por su parte Prensa San Lorenzo.

En el tercer cuarto, San Lorenzo salió con otra actitud, decidido a llevarse puesto a Quimsa. Con buenas penetraciones de Kevin Hernández e Ignacio Bednarek, los de Boedo se hicieron fuertes en la zona pintada. Por el otro lado, cerraron la defensa y complicaron las ofensivas de Quimsa, que tan solo pudo convertir 17 puntos en todo el parcial, mientras que el “Ciclón” alcanzó los 25 y logró pasar al frente (63-61).

Los últimos diez minutos de juego comenzaron con San Lorenzo presionando y ampliando más la ventaja (73-65). Sin embargo, Robinson continuó manejando la ofensiva de la visita junto a Lema y Ruesga. Figueredo también hizo lo propio y llevaron a que el conjunto santiagueño supere sobre el final a San Lorenzo.

TRIUNFO DE SAN MARTIN

En otro de los partidos que se jugaron en la noche de este jueves, San Martín superó en Correintes a Peñarol de Mar del Plata por 88 a 84. El MVP del partido fue Daniel Moreira con 14 puntos y 25 de valoración. Al Thornton se destacó por parte de la visita con 21 puntos.

El encuentro disputado en el Fortín Rojinegro comenzó parejo e impreciso para ambos equipos que entraron en ritmo a tres minutos del arranque. El dueño de casa encontró respuestas mediante un buen ataque y ajustes en la defensa. En tanto, el Milrayitas, a través de las individualidades de Thornton y Luciano Guerra desde el perímetro en un cuarto que finalizó 18 a 19 a favor de la visita.

En el segundo período, los ingresos de los juveniles Gerónimo Ramallo y Mateo Rearte le dieron energía al “Rojinegro”, pero Peñarol siguió en partido sacando diferencia en los tiros libres para irse al descanso largo arriba por 47 a 51.

San Martín inició el segundo tiempo con mayor fluidez; rápidamente empató el encuentro y sacó ventaja desde el tiro exterior con tres triples de Gastón García, acompañado por Franco Méndez y Lucas Gargallo. Además, agobió al conjunto marplatense desde su defensa y se llevó el tercer cuarto por 75 a 67, informó Prensa San Martín.

Pese al buen juego colectivo del Rojinegro, Peñarol volvió a ponerse en partido mediante sus individualidades como Guerra y Thornton. Sin embargo, el dueño de casa se terminó llevando el encuentro por 88 a 84 con un gran cierre de Daniel Moreira.