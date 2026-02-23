Gimnasia entrenó sin sus bajas de selección

El plantel trabajó con diez jugadores. Chacón, Carrasco, Cisneros y Centeno están con sus selecciones, mientras que el DT Favarel, se encuentra con el cuerpo técnico de Argentina.

Con algunas ausencias, el plantel basquetbolístico de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este lunes por la mañana un nuevo entrenamiento en el Socios Fundadores.

En ese contexto, y sin el DT Pablo Favarel que se encuentra en Buenos Aires con la Selección Argentina, que se prepara para dos nuevos juegos -ante Uruguay y Panamá- de los Clasificatorios FIBA al Mundial de Qatar 2027, trabajaron diez jugadores.

Los que asistieron a la práctica fueron Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Kenneth Horton, Carlos Rivero, Bryan Carabalí, y los juveniles Valentín Ayala, Ciro Melo y Benjamín Anríquez.

Los que no estuvieron son Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Anyelo Cisneros, Jesús Centeno y el juvenil Natalio Santacroce.

Chacón se sumó a la selección de Cuba, Carrasco hizo lo propio con el seleccionado de Chile, mientras que Cisneros y Centeno, se incorporaron al combinado de Venezuela. Además, el juvenil Santacroce no participó de la práctica por estar descompuesto.

El plantel, ahora bajo la dirección de los asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, además del preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín, volverá a trabajar este martes en horas de la mañana.

Gimnasia continuará con su preparación hasta el sábado, siempre en un solo turno, el domingo tendrá descanso y volverá a entrenarse el lunes.

El “Verde” jugará recién el 7 de marzo, día en que visitará a La Unión de Formosa, para luego ir a Corrientes y enfrentarse con Regatas (9-03) y dos días después a San Martín.

El equipo chubutense, se ubica octavo en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, con 15 victorias y 11 derrotas, y sigue firme en su objetivo de asegurar su clasificación en los playoffs.