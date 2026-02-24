Presentaron la 22ª edición de la Carrera de la Mujer

La prueba atlética “Por un Mundo sin Cáncer” se desarrollará este domingo desde las 10, con largada desde el Centro Cultural. Acompañan Penta y Urbana.

Comodoro Rivadavia se prepara para la 22ª edición de la Carrera de la Mujer “Por un Mundo Sin Cáncer”. El evento socio-deportivo, organizado por el Club Acuarium, se llevará a cabo este domingo con largada desde el Centro Cultural. Todo lo recaudado será destinado a la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

En la presentación en el Centro de Exposiciones y Promoción Turística (C.E.P.Tur) estuvieron participando Kenia Zambrano en representación de Penta Comodoro Rivadavia, mientras hicieron lo propio por la empresa Urbana, Belén Delgado y Levan Macharashvili; Mabel Blanco, referente de Prevención y Asistencia en Cáncer; Hernán Martínez, titular del Ente Comodoro Deportes, la concejala Gabriela Simunovic, además Margarita Lobos de Arbel. De igual forma la carrera cuenta con el apoyo del Centro de Imágenes Médicas Borelli junto a Rodrigo Monzón.

La organizadora Nancy Regina, al respecto expresó. “Siempre nuestro objetivo es promocionar la actividad física, el ejercicio entre todas y el apoyo a la mujer, combatir la violencia de género y las desigualdades sociales que se sufren en todos los ámbitos, por eso implementamos el banco rojo y el colectivo ni una menos. Fomentar la solidaridad en la lucha contra el cáncer y específicamente en cáncer de mamas”.

“Estamos convencidas que este tipo de iniciativas son valiosas para crear vínculos y llevar adelante esta gran tarea de sensibilización, que nosotros lo manejamos del concepto de la prevención”, aseguró la organizadora Nancy Regina del Club Acuarium, quien agradeció la presencia de instituciones amigas que están cada año junto a esta carrera.

Bajo el lema "Reivindicando derechos en el Día Internacional de la Mujer", se presentó oficialmente la vigésimo segunda edición de la tradicional Carrera de la Mujer. El evento, que cuenta con la fiscalización de la Empresa Manquilán y el acompañamiento de diversas secretarías municipales y provinciales, busca una vez más conciliar el deporte con la solidaridad y la concientización sobre la salud femenina.

“No venimos a correr ni a caminar, venimos a manifestarnos, a un encuentro de mujeres, para tomar conciencia y ser agentes multiplicadores de estas problemáticas que no podemos resolver si no estamos juntas. Pido que no nos abandonen, vamos a estar para manifestarnos y seguir pidiendo por nuestra salud, porque queremos estar vivas, saludables y ratificar el derechos que hemos conquistado, por eso estos encuentros tienen este objetivo fundamental”, dijo Nancy Regina, invitando a cada una y hacer su aporte que “ayuda a ayudar”.

DOS DISTANCIAS PARA PARTICIPAR 3K Y 5K

La jornada deportiva propone dos distancias principales para participantes de diversas edades: 5 Kilómetros, destinada a mayores de 16 años, bajo las modalidades individual, duplas (madre e hija, amigas o hermanas) y tríos. Mientras que los 3 Kilómetros es una instancia participativa diseñada para caminantes de todas las edades.

“Para nosotros es un placer y un honor apoyar esta noble acción. La verdad que apoyamos esta etapa de concientización, donde se hablaba de salud, de deporte y ni una más”, dijo Kenia Zambrano en parte de su alocución.

La organización ha previsto una amplia segmentación por categorías según la edad de las competidoras al día de la competencia, abarcando desde Juveniles (16 a 19 años) hasta Master D (más de 60 años), incluyendo además una categoría especial para Damas con Capacidades Diferentes.

CADA REMERA ES UN APORTE SOLIDARIO

Mabel Blanco, referente de Prevención y Asistencia en Cáncer también puso en valor las campañas para llegar con un control “para que todas tengan las mismas oportunidades”.

Fiel a su tradición, la Carrera de la Mujer tiene un fin benéfico fundamental. La totalidad de lo recaudado por las inscripciones -que tienen un valor de 15.000 pesos por persona incluye la remera oficial- será donado a la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer Comodoro Rivadavia–Rada Tilly. Esta entidad trabaja incansablemente en promover campañas de prevención y asistir a mujeres que no poseen acceso al sistema de salud.

Por su parte, Levan Macharashivili, aseguró que “Urbana no se posiciona como sponsor sino como amigo”, marcando una continuidad de apoyo a esta causa cada temporada. Y revaloró “el encuentro de mujeres, que no hay edad, que no hay clases sociales y que solo existe unidad y que se puede salir adelante”.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las inscripciones se encuentran abiertas en los puntos de referencia habituales: Club Acuarium, Centro CR (Don José Hogar) y la UNPSJB.

Al respecto, Hernán Martínez, aseveró. “Esta es una mesa de amigos, que trabajan, que conviven, hoy en una edición más de una carrera, con una gran impronta, compromiso y vocación. Nancy es una mujer que trabaja mucho como tantas otras, que encontró en el deporte la posibilidad de hacer. Y encontró esa herramienta para que puedan juntarse y puedan estar. Pero como lo dijo ella, pasó a ser hoy un marco de un montón de cosas, porque nombró los valores y los objetivos. Y desde el estado municipal, de esta gestión acompañamos, porque consideramos que es importante todo lo que tiene que ver con la mujer. Y que se sumen a colaborar, porque ese también es el objetivo, muchísimas gracias por dejarnos ser parte y vamos a seguir trabajando con ustedes”.

Este evento cuenta con el auspicio de Chubut Deportes, el Ente Comodoro Deportes y un nutrido grupo de empresas privadas que reafirman su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.

…………….

Cronograma:

Concentración frente al Centro Cultural de la ciudad con el siguiente programa:

09:30 hs. Concentración de mujeres y conmemoraciones.

09:45 Entrada en calor general.

10:00 Largada oficial de Corredoras.

10:10 Largada de Caminantes.

11:00 Mensaje especial por el Día Internacional de la Mujer.

11:30 Master Class de Ritmos a cargo de la profesora Vivi Olmos.

12:00 Acto de premiación y sorteo de obsequios de empresas locales.