El cuadro del argentino Diego Simeone ganó con un ‘hat-trick’ de Alexander Sorloth y un tanto de Johnny Cardoso. El gol de los belgas lo marcó Joel Ordóñez.

Atlético de Madrid goleó 4-1 a Brujas y está en los octavos de Champions

Atlético de Madrid, con Julián Alvarez y Giuliano Simeone de titulares, se clasificó este martes para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, al golear de local por 4-1 (global 7-4) al Club Brujas de Bélgica por el partido revancha de los playoffs.

El partido, que se jugó en el estadio Wanda Metropolitano de la capital española, tuvo el arbitraje del francés Clément Turpin.

Cuando se jugaban 23 minutos, el arquero esloveno Jan Oblak sacó largo, Alexander Sorloth aguantó al defensor con el cuerpo y cuando entró al área, sacó una media vuelta que contó con la complicidad de Simon Mignolet, que no pudo contener un remate que no llevaba dificultad.

Por su parte, Brujas y tras un centro desde la izquierda, el defensor ecuatoriano Joel Ordóñez, de cabeza, estampó el 1-1, con el que se fueron al descanso.

Apenas comenzado el segundo tiempo, Johny Cardoso tomó un despeje en la puerta del área, y luego de controlar de pecho, sacó un remate que se filtró entre los jugadores, que poblaban el área y venció al arquero belga para poner el 2-1 parcial.

Para tranquilidad del “Cholo” Simeone, Sorloth volvió a anotarse en el marcador, y cuando iban 76 minutos de juego, puso el 3-1 para el Atlético de Madrid. El delantero noruego recibió de frente y fue letal.

Cuando ya no quedaba más tiempo, otra vez Sorloth, volvió a anotar y puso el 4-1 definitivo.

Atlético de Madrid, en el segundo tiempo, sacó a relucir su chapa de candidato en la llave con Brujas y se quedó con la clasificación. En el juego mostró algunos problemas. Será indispensable que lo resuelva si no quiere perder la chance de estar en la final.