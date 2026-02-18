Gianluca Prestianni: ¿podría ser castigado por el presunto caso de racismo?

La UEFA abrió una investigación por presuntos insultos racistas y el argentino podría enfrentar una dura sanción que lo dejaría fuera de la competencia.

El cruce entre Benfica y Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League 2025/26 no terminó cuando sonó el silbato final. El foco se desplazó rápidamente hacia un fuerte intercambio entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior que derivó en una denuncia por presuntos insultos racistas. La situación escaló a tal punto que la UEFA deberá intervenir formalmente para esclarecer lo sucedido.

En caso de comprobarse la acusación, el futbolista argentino podría recibir una suspensión ejemplar. El reglamento del máximo organismo europeo es contundente en estos casos. El artículo 14 establece: "Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".

Esa disposición es la que coloca a Prestianni en una situación delicada, ya que la sanción mínima contempla diez encuentros fuera de competencia. La investigación no será sencilla. Durante el intercambio, el exjugador de Vélez se cubrió la boca con la camiseta, lo que dificulta la lectura labial.

El VAR tampoco logró aportar pruebas concluyentes y el árbitro del partido, François Letexier, optó en el momento por una advertencia. Sin embargo, se abrirá un expediente disciplinario y se tomarán declaraciones a los protagonistas y testigos para reconstruir el episodio.

La bronca de Vinicius con Prestianni y en análisis de Mourinho

Vinícius fue tajante en su postura. En un comunicado posterior expresó: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia".

Además, en zona mixta profundizó la acusación: "El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí (NdeR: tapándose la boca) y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también".

Mientras tanto, el entrenador de Benfica, José Mourinho, buscó equilibrio en su análisis: "No quiero decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero no puedo decir que lo que dice Vinicius es verdad. Después de que Vinicius marque tiene que salir de los hombros de sus compañeros, no meterse con 60.000 personas. Me expulsan porque digo algo muy obvio. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. El árbitro sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esto".

Ahora la pelota está del lado de la UEFA. Si la investigación confirma la agresión, el castigo podría marcar un antes y un después en la carrera internacional del joven argentino.