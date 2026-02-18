"Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, analizó la actuación de su equipo luego del triunfo por 1-0 ante Ciudad de Bolívar, que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina.

En conferencia de prensa, el “Muñeco” destacó el rendimiento de sus dirigidos al señalar que “hicimos un gran partido dentro de lo que fue la complejidad del momento”, y remarcó la confianza en el trabajo realizado durante la pretemporada. “Todos estamos convencidos del trabajo que hicimos, aunque en cuatro o cinco días dos resultados adversos nos descompaginaron todo”, reconoció.

En ese sentido, Gallardo pidió mesura y análisis del contexto: “Cuando uno es lógico y tiene percepción de lo que está pasando, primero hay que ser consciente de la situación y también abstenerse del ruido externo”. No obstante, subrayó que el equipo cuenta con “la capacidad y la fortaleza necesarias para este inicio de año”.

Además, se mostró optimista de cara a lo que viene: “La memoria no se pierde, por más que algunos quieran que suceda. Yo veo fundamentos futbolísticos. Si el ruido nos desestabiliza, no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y yo sí lo estoy”.

Al referirse al desarrollo del encuentro, el DT lamentó la falta de eficacia en el primer tiempo. “Si convertíamos en las situaciones claras que tuvimos, hubiese sido otro partido. Nos está costando hacer goles, estamos trabados con el arco, y lo único que queda es insistir”, afirmó.

Por último, Gallardo destacó la unidad interna del club: “Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estamos convencidos del rumbo que tenemos que tomar este año”.

En la próxima instancia de la Copa Argentina, River enfrentará a Aldosivi, que este martes goleó 3-0 a Tigre.

Fuente: Agencia NA