Yocelyn Balboa se abre camino hacia su sueño de Tailandia

La múltiple campeona comodorense de kickboxing Yocelyn Balboa, integrante del Dojo Serpiente, se prepara para disputar el 14 de marzo un título de la WKC en Comodoro Rivadavia en el festival Ayohuma. Luego, el 20 de abril, viajará a Tailandia. Ahora está dictando seminarios y llevará a su equipo para competir en la Copa Argentina de Kickboxing 2026, donde se otorgan las últimas plazas al Campeonato Mundial de Cartagena de Indias.

Antes de este viaje a Buenos Aires, se reunió con el titular de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. “Luego del viaje a Puerto Madryn, ahora tengo una masterclass en Caleta Olivia, con la gente del kickboxing de allá. Y después tenemos la masterclass en Comodoro (7 de marzo), que voy a hacer junto con todas las profesionales de la ciudad. Van a debutar algunas chicas como profesionales en el evento Ayohuma Mujeres de Acero (14 de marzo), como la “Frutillita” Marlene Balbuena. Quiero invitar a Paula Lemos, va a estar Pierina Segura, Cintia Güichapani también. Y la que se quiera sumar también es bienvenida”, resaltó.

“Esto será a beneficio del Hospital Regional, colaborando con algún artículo de limpieza. Están todos invitados. Esta vez lo vamos a hacer mixto. Luego peleo en Comodoro, así que estoy con muchas ganas de pelear, ya entrenando fortísimo para eso. En el festival Ayohuma voy a estar peleando por un título el 14 de marzo en Comodoro”, adelantó.

CONFIRMADA EN EL FESTIVAL AYOHUMA

La agenda viene muy cargada para Yocelyn Balboa, quien está cada vez más en el rol de profesora, enseñando lo que sabe, brindando su experiencia a grandes y chicos. También pronto estará rindiendo para una nueva graduación en el Dojo Serpiente en Buenos Aires.

“Y cuatro o cinco días después llevaré a los chicos a la Copa Argentina, que es el 19 de marzo. Esta vez llevo cinco competidores, con la oportunidad de clasificar para el Mundial de Cartagena (19 al 24 de octubre, Mundial de kickboxing WKF). Es la última plaza para estar en el Mundial, así que estamos entrenando fortísimo con los chicos. Después vuelvo a Comodoro. Creo que hay un evento más, ahí en el medio, y después será el viaje a Tailandia”.

“Será larguísimo todo, muy intenso, estoy organizada y con ganas, con amor, sobre todo. Ahora, el 26 de febrero viajo a Buenos Aires, me quedo al curso, son cuatro días intensos. Y vuelvo el 2 de marzo. El 18 de abril vuelvo a Buenos Aires. Y el 20 de abril viajamos a Tailandia”, señaló Yocelyn Balboa.

CONTANDO LOS DÍAS RUMBO A TAILANDIA

Consultada sobre cómo se ve con este viaje rumbo a Tailandia, la también maestra de kung fu, aseveró. “Con muchas ganas de estar allá. Estoy entrenando a full, cosa de llegar lo mejor posible para aprender, para no estar agotada y poder agarrar todo el conocimiento que pueda”, afirmó.

También hizo referencia a la reunión que mantuvo con el profesor Hernán Martínez, renovando su apoyo en su carrera deportiva. “Comodoro Deportes siempre está presente, así que estoy muy agradecida con Hernán, con toda la gente, con los chicos que trabajan con él, que siempre son buenísimos conmigo, la gente de prensa, las profes, que igual están dando una mano, es un montón y es muy lindo todo”, reconoció Yocelyn Balboa.