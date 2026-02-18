River evitó un papelón y sigue en la Copa Argentina

El “Millonario”, con gol de penal de Juan Fernando Quintero, derrotó 1-0 a Ciudad de Bolívar y se clasificó para los 16vos. de final, donde lo espera Aldosivi.

Con esfuerzo, River Plate con un gol de penal de Juan Fernando Quintero, derrotó por 1-0 a Ciudad de Bolívar y se clasificó para los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El partido, que se jugó en el estadio Unico La Pedrera, de Villa Mercedes, provincia de San Luis, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

De esa manera, el equipo de Marcelo Gallardo jugará en la próxima instancia con Aldosivi de Mar del Plata, que en esta misma jornada, goleó 3-0 a San Miguel.

La primera llegada fue de River, a los seis minutos, con un disparo frontal de Tomás Galván, el cual fue a las manos del arquero Agustín Rufinetti.

Ciudad de Bolívar tuvo su primer acercamiento a los 10 minutos, con un contraataque unipersonal por derecha de Guillermo Sánchez, que culminó en un disparo bajo y a las manos de Santiago Beltrán.

A los 19 minutos, Juan Fernando Quintero enganchó hacia adentro desde el costado derecho del área y remató al segundo palo, con un disparo que fue prolongado por Gonzalo Montiel y se fue ancho.

El “Millonario” volvió a llegar a los 35 minutos, con un mano a mano por derecha de Montiel que fue desviado por Rufinetti. El rebote le quedó a Fausto Vera, cuyo remate de primera tenía destino de gol pero fue desviado al córner por un defensor.

River tuvo la primera jugada clara del complemento a los tres minutos, con un disparo de Matías Viña que dio en el travesaño.

A los 20 minutos, un tiro libre cercano al área grande de “Juanfer” Quintero fue desviado en la barrera y se fue cerca del palo derecho de Rufinetti.

Un minuto después, un córner desde la izquierda llegó al segundo palo para el cabezazo de Viña, que remató bajo pero no pudo con Rufinetti, que contuvo sobre su poste izquierdo.

A los 41 minutos, mediante un penal por una falta sobre el delantero Joaquín Freitas, Quintero marcó el 1-0, con un remate centralizado y cargado de potencia, que le dio la clasificación al “Millonario”.

TIGRE TAMBIEN AVANZO

Mientras tanto Tigre derrotó por 2-0 a Claypole y accedió a la próxima instancia del certamen. El partido, que se jugó en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, tuvo el arbitraje de Julio Barraza, quien de esa manera se retiró de la actividad.

Ramón Arias, a los 58’ y David Romero en el descuento, marcaron los goles del equipo de Victoria que le permitió clasificarse para los 16vos de final, donde lo espera Independiente Rivadavia de Mendoza, el actual defensor del título.