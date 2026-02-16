Subiabre integra la delegación de River que viajó a San Luis

El delantero comodorense es parte del plantel que jugará este martes ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. El partido comenzará a las 22.

Con la presencia del delantero comodorense Ian Subiabre, el plantel de River Plate llegó este lunes por la tarde a la provincia de San Luis.

El equipo, que dirige Marcelo Gallardo, se medirá este martes desde las 22 ante Ciudad de Bolívar en el marco de los 32vos. de final de la Copa Argentina.

La lista de 23 futbolistas, de la cual no estará el lateral Marcos Acuña por un cuadro febril -tampoco el arquero Franco Armani y el delantero Sebastián Driussi-, está integrada por los siguientes jugadores: Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Facundo González.

Mediocampistas: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Matías Galarza, Kevin Castaño, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.

Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

El probable once titular para enfrentar a Ciudad de Bolívar, que milita en la Primera Nacional, estaría integrado por Beltrán en el arco, en la defensa Montiel, Martínez Quarta, Díaz y Viña, en el medio Vera, Moreno y Galván; Quintero, Salas y Ruberto.

River Plate se medirá este martes en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y con transmisión de la señal de TyC Sports.