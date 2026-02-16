Chubut Deportes realizó una visoria Sub 16 de MTB

Fue el último sábado en Esquel. Estuvo destinada para jóvenes talentos de la zona cordillerana. Este fin de semana será en Comodoro Rivadavia.

En el predio de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, se llevó adelante el últiomo sábado por la mañana la visoria Sub 16 de ciclismo de montaña organizada por el Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, destinada a jóvenes talentos de la zona cordillerana.

La jornada contó con la presencia del gerente de Chubut Deportes, Lucas De Godos, quien junto al profesor Miguel Reyes acompañó el trabajo técnico coordinado por la profesora Jessica Herpsomer. Ocho ciclistas participaron de la evaluación, desarrollada en circuitos de modalidad XCO (Cross Country Olímpico), donde se analizaron aspectos técnicos, físicos y tácticos de cada deportista.

“Fue una linda jornada. Los chicos están motivados y eso es muy importante. Ven el trabajo que se hizo el año pasado y conocen los objetivos que nos planteamos”, expresó Herpsomer. Asimismo, destacó en esta visoria hubo cuatro ciclistas cordilleranos que ya integraron la selección provincial en 2025, lo que fortalece el proceso formativo y sirve de referencia para los nuevos participantes.

El cronograma de visorias continuará este sábado en el circuito El Infiernillo, en Comodoro Rivadavia, ampliando la convocatoria a jóvenes de la zona sur de la provincia.

Cabe recordar que en los Juegos Epade, el ciclismo de montaña se disputa en las modalidades XCO, Short Track y Rally, por lo que estas instancias de evaluación resultan clave para la conformación de la selección provincial.

Por su parte, De Godos agradeció la participación y el compromiso de los deportistas, y remarcó la importancia de acceder al deporte federado como instancia de crecimiento integral. Además, subrayó el acompañamiento de las familias y la necesidad de sostener el compromiso escolar como parte fundamental del desarrollo deportivo.

Foto: Chubut Deportes.