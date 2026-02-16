La 360° fue una verdadera fiesta deportiva en Esquel

La competencia de ciclismo de montaña se desarrolló este domingo con 180 participantes de distintos puntos de Chubut y también de provincias vecinas.

Con el acompañamiento del Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, la ciudad de Esquel vivió este domingo una jornada inolvidable: 180 ciclistas de distintos puntos de la provincia y también de provincias vecinas; completaron el desafío de rodear la ciudad en un circuito tan divertido como exigente.

El público fue protagonista. Vecinos y familias se acercaron masivamente para alentar y acompañar a los corredores en los tramos más duros del recorrido, como las trepadas al Cerro La Cruz, el Escudo y el Cerro Carbón, aportando un clima de verdadera fiesta.

LOS MAS RAPIDOS DE LA 360º

En la clasificación general, los locales marcaron el ritmo: Marcos Aga se impuso con un tiempo de 2h04’29”. y Nathalia Delgado ganó entre las damas con 2h38’48”. El podio masculino lo completaron Ignacio “Iki” Freeman Crespo (Esquel) y el trevelinense Javier Muñoz. En damas, Sheila Jones (Trevelin) y Anita Antipán (Caleta Olivia) ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Tras cruzar la meta sobre la Avenida Alvear, Aga destacó el nivel competitivo: “La carrera tuvo un gran nivel de corredores y no es fácil andar adelante. Me preparé mucho para esta época. Quiero felicitar a los organizadores porque el circuito estuvo muy bien marcado y se cuidaron todos los detalles”.

El ganador explicó que la diferencia clave se produjo en la subida al Cerro La Cruz, donde logró escaparse junto a Ignacio Freeman y consolidar una ventaja que mantuvo hasta el final.

Por su parte, Nathalia Delgado subrayó la dureza del trazado: “Es una carrera muy exigente y traté de dar lo mejor de mi. En los primeros kilómetros apuré para llegar bien posicionada a los senderos y hacer una diferencia. Fue una carrera pareja y hubo muy buen nivel entre las chicas”.

La 360° se consolida año tras año como una de las pruebas más convocantes del calendario regional de mountain bike. Cada edición suma más adeptos y eleva su nivel competitivo.

Los ganadores coincidieron en que el próximo gran objetivo será competir en el tradicional Desafío Desafío Río Pinto, que se disputará en mayo en Córdoba.

Foto: Prensa Chubut.

Clasificación

[https://cronometrajeinstantaneo.com/.../esquel3.../generales]

