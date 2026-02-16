Cuatro equipos sellaron su boleto al Federal A tras finales intensas y con polémica

FADEP, Atlético Escobar, Defensores de Vilelas y Tucumán Central lograron el ascenso luego de definiciones vibrantes en distintos puntos del país. Dos partidos se resolvieron por penales y hubo fuertes cuestionamientos arbitrales.

El Torneo Regional Amateur bajó el telón este domingo después de cuatro meses de competencia que involucraron a 332 clubes de todo el país. Las finales, disputadas en sedes neutrales, determinaron los cuatro equipos que se incorporarán al Federal A en la temporada 2026.

En San Luis, FADEP consiguió el ascenso tras imponerse a La Amistad de Cipolletti en un encuentro atravesado por la controversia. El árbitro Novelli sancionó dos penales discutidos a favor del conjunto mendocino, decisiones que resultaron determinantes para el desenlace y generaron fuertes reclamos del lado rionegrino.

Otra definición con polémica tuvo lugar en Pergamino. Atlético Escobar superó 1-0 a Ferro de General Pico gracias al tanto de Nahuel Barreto. Sin embargo, el equipo pampeano protestó un penal no concedido por el juez Rekers, una acción que pudo haber modificado el resultado.

En Santiago del Estero se vivió una final cargada de emoción. Defensores de Vilelas y Juventud Unida de Gualeguaychú igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario. Desde los doce pasos, el conjunto chaqueño fue más certero y se impuso 7-6 para asegurar su lugar en la tercera categoría.

La cuarta plaza se definió en San Fernando del Valle de Catamarca. Tras empatar 1-1, Tucumán Central venció en la tanda de penales a General Paz Juniors y celebró un ascenso histórico al Federal A.

Con estos resultados, quedó conformado el listado de 37 equipos que disputarán el Federal A en 2026. En los próximos días, el Consejo Federal de la AFA dará a conocer la distribución de zonas y el formato de competencia, que, en principio, mantendría la estructura utilizada en 2025.

