Deportivo Madryn tiene fecha para jugar por Copa Argentina

El equipo chubutense se medirá el miércoles de la próxima semana en Lomas de Zamora ante San Martín de San Juan por los 32avos. de final. Si gana, su próximo rival será Platense.

Deportivo Madryn jugará el miércoles de la semana próxima en Lomas de Zamora, Buenos Aires, ante San Martín de San Juan, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El elenco chubutense se presentará en el Estadio Eduardo Gallardón del club Los Andes, el miércoles 25 a partir de las 17 en partido que será televisado por la señal de TyC Sports. El ganador de este partido se medirá en 16avos. de final ante Platense, que venció por 1-0 a Argentino de Monte Maíz de la provincia de Córdoba.

El equipo, que dirige Cristian Díaz, arrancó el fin de semana su participación en una nueva temporada de la Primera Nacional, con derrota de 2-1 como visitante frente a Colón de Santa Fe.

Ese partido se jugó en el estadio Estanislao Brigadier López, con el arbitraje de Pablo Giménez.

El gol del “Aurinegro” lo marcó el delantero Luis Silba en tiempo de descuento, mientras que los tantos de la victoria del “Sabalero” los anotaron Alan Bonansea (12’) y Julián Marcioni (59’).

Este fin de semana, mientras tanto, el Deportivo Madryn irá en busca de la recuperación, cuando reciba en el “Abel Sastre” al Deportivo Morón, que en la primera fecha igualó 1-1 con Defensores de Belgrano.

Foto: @enzotochi_