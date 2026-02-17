Galatasaray goleó y sueña con jugar octavos de final

El equipo turco se impuso 5-2 a la Juventus de Italia por el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa.

Galatasaray de Turquía goleó este martes 5-2 a la Juventus de Italia por el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa, y sueña con meterse en los octavos de final.

El gran protagonista de la noche en Estambul fue el neerlandés Noa Lang, autor de un doblete decisivo, en un partido que terminó de inclinarse tras la expulsión del colombiano Juan Cabal en el minuto 67.

El club turco no disputa unos octavos de final de Champions desde la temporada 2013-14, cuando fue eliminado por el Chelsea de Inglaterra, y ahora viajará a Turín con una ventaja de tres goles que lo coloca como favorito para avanzar

Lang apareció en el momento clave. El delantero, que aún no había marcado desde su llegada en enero, anotó dos goles fundamentales para derrumbar a la Juventus, que llegó a remontar el marcador antes de desmoronarse en la segunda mitad.

El partido comenzó con intensidad. Gabriel Sara adelantó al Galatasaray al minuto 15 tras un error defensivo, pero Teun Koopmeiners respondió con un doblete que silenció momentáneamente al estadio turco y dio ventaja a la “Vecchia Signora”.

Sin embargo, la reacción local llegó apenas iniciada la segunda parte, cuando Lang aprovechó un rebote para empatar el encuentro y devolver la energía al estadio.

El encuentro cambió definitivamente cuando Juan Cabal vio la segunda tarjeta amarilla al intentar frenar a Bar Ylmaz, uno de los jugadores más peligrosos del Galatasaray. En la jugada posterior, Davinson Sánchez marcó de cabeza para devolver la ventaja a los locales.

Con un hombre más, el Galatasaray aprovechó los errores defensivos de la Juventus. Un fallo en la salida de balón permitió a Noa Lang firmar su doblete con una definición por encima del arquero.

La goleada se completó en el minuto 86 con un potente disparo de Sacha Boey, desatando la euforia en la capital turca y dejando la eliminatoria prácticamente decidida.

Ahora, Galatasaray viajará a Italia con una importante ventaja y la ilusión de regresar a los octavos de final de la Champions League tras 12 años.