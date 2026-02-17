Agrelo se llevó una "buena sensación" de El Calafate

El piloto comodorense, con Torino, analizó lo que le dejó la primera fecha del TC en suelo santacruceño.

El autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate fue el escenario el fin de semana de la apertura de una nueva temporada del Turismo Carretera.

En ese contexto, uno de los 56 pilotos que estuvo presente en terreno santacruceño, fue el comodorense Marcelo Agrelo, al comando de un Torino atendido por el Trotta Racing, su nuevo equipo.

Agrelo, quien de esa esa manera y con un 19 puesto en la final arrancó su séptima temporada en el TC, fue uno de los pilotos que tuvo problemas, ya que debió cambiar el motor -se le rompió en el segundo ensayo-, mientras que en la tercera batería, su auto quedó averiado.

Al hacer un análisis de lo que fue la primera fecha, el chubutense sostuvo: “Comenzamos desde el fondo, avanzamos en la serie donde rompimos el auto y eso nos hizo salir con el tiempo justo a la final. Por suerte y con trabajo lo sacamos adelante. La sensación que me llevo es buena porque el auto me gustó y porque me sentí más confiado. Seguramente probaremos antes de Viedma para ir acostumbrándome al auto y al equipo”, afirmó en declaraciones a la página de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

Cabe destacar que la segunda fecha del campeonato se desarrollará el 8 de marzo en la provincia de Río Negro.