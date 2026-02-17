Paredes se pierde el clásico ante Racing

El capitán de Boca Juniors tiene un esguince en el tobillo derecho y no estará en el partido que se jugará este viernes en la Bombonera.

El mediocampista Leandro Paredes quedó descartado este martes en Boca Juniors para el partido que jugará el viernes desde las 20 ante Racing Club por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

En ese contexto, el capitán del equipo “xeneize” quedó marginado a raíz de un esguince en el tobillo derecho, que se agravó por molestias previas, por lo que no podrá estar en el crucial encuentro que se jugará en La Bombonera.

El exjugador de la Roma de Italia tampoco podrá estar en el partido que su equipo jugará en Salta por los 32vos. de final de la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

Paredes había dejado el campo a los 37 minutos del segundo tiempo frente a Platense, con visibles gestos de dolor y al grito de “no puedo más” en el banco de suplentes.

“Vengo arrastrando una molestia, pero es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar, trataré de hacer lo mejor posible, tratando de dar el máximo”, explicó tras el empate sin goles del domingo ante el “Calamar” y en donde Boca se fue silbado.

El entrenador Claudio Ubeda tendría definido como principal alternativa a Milton Delgado, quien ya ingresó en su lugar ante el “Marrón”. El juvenil sería el elegido para acompañar a Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón en el mediocampo.

Como segunda opción aparece Tomás Belmonte, otro de los nombres que gustan en el cuerpo técnico.

El plantel de Boca Juniors volverá este miércoles a entrenar en horas de la mañana, en donde el técnico Ubeda comenzará a delinear el once titular que recibirá a la “Academia” de Gustavo Costas por el partido de la sexta fecha interzonal.