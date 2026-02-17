Prigioni convocó a 24 jugadores para los partidos ante Uruguay y Panamá

De cara a la segunda Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la Selección Argentina de básquet tiene definida su preselección de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni. Los partidos serán el viernes 27 de febrero ante Uruguay y el lunes 2 de marzo ante Panamá, ambos en el Estadio Obras Sanitarias.

Cabe destacar que estos 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos a partir de este sábado en la medida que queden liberados de los compromisos con sus clubes.

Para esta ventana, Pablo Prigioni estará acompañado por el staff técnico completo que participó de las últimas ventanas y AmeriCup 2025: Herman Mandole, el comodorense Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris, Pablo Favarel -DT de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia- y Pablo Albertinazzi, también de pasado como jugador por el club “mens sana”.

Argentina comenzó los Clasificatorios FIBA en la ventana del mes de noviembre pasado, con dos victorias ante Cuba: 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires. De esta manera, es líder del Grupo D con 2 victorias y una diferencia de puntos de +68. Uruguay también ganó sus dos compromisos ante Panamá aunque su diferencia es +35.

Los 24 jugadores preseleccionados

Franco Andrés Baralle – Flamengo (Brasil)

Juan Manuel Bocca – Fibwi Palma (España)

Dylan Bordón – La Laguna Tenerife (España)

Gonzalo Bressan – Olímpico de La Banda (Argentina)

Nicolás Brussino – Gran Canaria (España)

Agustín Cáffaro – Independiente de Oliva (Argentina)

Francisco Caffaro – Boca Juniors (Argentina)

Facundo Campazzo – Real Madrid (España)

Gonzalo Corbalán – San Pablo Burgos (España)

Gabriel Deck – Real Madrid (España)

Marcos Delía – Obras Sanitarias (Argentina)

Tayavek Gallizzi – Regatas Corrientes (Argentina)

Patricio Garino – Movistar Estudiantes (España)

Lucas Giovannetti – Movistar Estudiantes (España)

Nicolás Laprovittola – FC Barcelona (España)

Leonardo Lema – Quimsa (Argentina)

Bautista Lugarini – Deportivo Alega Cantabria (España)

Juan Ignacio Marcos – FC Barcelona (España)

Alex Negrete – Flamengo (Brasil)

Lucio Redivo – UEB Cividale (Italia)

Javier Saiz – Instituto (Argentina)

Juan Pablo Vaulet – Estudiantes (España)

José Ignacio Vildoza – Básquet Girona (España)

Luca Vildoza – Virtus Pallacanestro Bologna (Italia).