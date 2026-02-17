El futsal menor definió a sus últimos campeones del torneo Clausura 2025

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia definió el torneo Clausura 2025 con los campeones que restaban por conocerse en algunas de las categorías.
En ese contexto, la actividad se desarrolló entre el sábado, domingo y lunes, en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.
En la denominación C-11 2014, el título quedó para Lanús Infantil, en la 2015, el campeón fue Halcones Dorados FC, en la C-13, se consagró Los Matadores Rojo, MyL Futsal hizo lo propio en la C-15, mientras que en la C-17, la categoría más grande del certamen, se coronó Lanús “A”.
Asimismo, los equipos de Lanús Infantil en la C-11 2014 y Amigos del Poli en la C-17 se consagraron campeones anuales 2025.
Panorama – Torneo Clausura 2025
DENOMINACION C-11 2014
Final ida
- El Lobito Infantil 1 (Romeo Vega) / Lanús Infantil 2 (Bautista Alvarado-Mateo Lincopil).
Final revancha
- Lanús Infantil 3 (Bautista Alvarado 2-Theo Avendaño) / El Lobito Infantil 3 (Tahiel Chaura-Romeo Vega-Bautista Vidal).
Cuadro de Honor
Valla menos vencida: Dante Ortiz (Halcones Dorados FC).
Goleador: Nehemías Juárez (Halcones Dorados FC).
Equipo correcto: JM Futsal.
Jugador destacado: Bautista Alvarado (Lanús Infantil).
Posiciones finales
1º Lanús Infantil
2º El Lobito Infantil
3º La 14 FC
4º PM FC Azul.
El plantel campeón estuvo integrado de la siguiente manera: Dylan Bustamante, Bautista Alvarado, Noah Saralegui, Pedro Carro, Juanse Ruiz, Theo Avendaño, Mateo Lincopil, Diego Miranda, Gaspar Jaramillo, Angel Oyarzo y Lucas Gómez.
El DT es Marcos Ruiz, el asistente técnico Mateo Lincopil y la delegada Yohana Nievas.
Final anual 2025 C-11 2014
- Halcones Dorados FC 0 / Lanús Infantil 5 (Bautista Alvarado-Noah Saralegui-Angel Oyarzo).
DENOMINACION C-11 2015
Final ida
- El Lobito Infantil 1 (Bautista Vidal) / Halcones Dorados FC 4 (Agustín Merlo 2-Francis De Vadillo-Tiziano Flores).
Final revancha
- Halcones Dorados FC 3 (Nicolás Cartagena-Francis De Vadillo-Tiziano Flores) / El Lobito Infantil 0.
Cuadro de Honor
Valla menos vencida: Bautista Mansilla (Halcones Dorados FC).
Goleadores: Alfie Andretta/ Milo Andretta (Comodoro FC): 22 goles.
Equipo correcto: Parma Futsal.
Jugador destacado: Francis De Vadillo (Halcones Dorados FC).
Posiciones finales
1º Halcones Dorados FC.
2º El Lobito Infantil.
3º La Súper Económica.
4º Comodoro FC.
El plantel campeón estuvo conformado de la siguiente manera: Bautista Mansilla, Genaro Cruz, Benicio Saralegui, Juan Ignacio Moreno, Nicolás Cartagena, Dante Oscke, Agustín Merlo y Francis De Vadillo.
El DT es Eduardo Cárcamo, el asistente técnico Ezequiel Juárez y el preparador físico Darío Moreno.
DENOMINACION C-13
Semifinal revancha
- Lanús Infantil “B” 2 (Thiago Chaile 2) / Juanes Motos Futsal 3 (Gonzalo Macías-Luciano Peñaloza-Juan Cantallops).
- Los Matadores Rojo 4 (Santiago Castro-Tiago Viana-Fabio Zamora 2) / Malvinas Club 3 (Joaquín Hidalgo 2-Ticiano Palma).
3º puesto
- Lanús Infantil “B” 3 (Lisandro Hernández-Thiago Chaile-Lain Cárcamo). Alargue: 0 / Malvinas Club 3 (Thaiel Morales-Mateo Millalipe 2). Alargue: 4 (Joaquín Hidalgo 2-Thaiel Morales 2).
Final ida
- Juanes Motos Futsal 3 (Luciano Peñaloza-Juan Cantallops 2) / Los Matadores Rojo 4 (Santiago Castro-Dylan Mansilla-Tiago Viana-Fabio Zamora).
Final revancha
- Los Matadores Rojo 0. Alargue: 1 (Fabio Zamora). Penales: 3 (Santiago Cabrera-Tiago Viana-Fabio Zamora) / (Juanes Motos Futsal 3 (Gonzalo Macías-Luciano Peñaloza-Juan Cantallops 2). Alargue: 1 (Gonzalo Macías). Penales: 2 (Antonio Ortiz-Luciano Peñaloza).
Cuadro de Honor
Valla menos vencida: Agustino Pucheta / Santino Tenorio (Malvinas Club).
Goleador: Ezequiel Juárez (La Súper Económica): 24 goles.
Equipo correcto: Los Matadores Azul.
Jugador destacado: Fabio Zamora (Los Matadores Rojo).
Posiciones finales
1º Los Matadores Rojo
2º Juanes Motos Futsal
3º Malvinas Club
4º Lanús Infantil “B”
El plantel campeón estuvo constituido por los siguientes jugadores: Otoniel Sánchez, Santiago Castro, Santiago Cabrera, Joel Paredes, Dylan Mansilla, Santino Pairo, Tiago Viana y Fabio Zamora.
El DT es Alexis Cabrera, ayudante de campo De Uribarri, el preparador físico Matías Zúñiga y la delegada Miryam Luna.
DENOMINACION C-15
Semifinal revancha
- CyS Futsal 0 / MyL Futsal 3 (Leónidas Amaya-Vicente Mandaglio-León Pinda).
- Los Titanes FC Negro 1 (Dante González) / La Súper Económica 9 (Angel Carrizo-Agustín Maripillan-Benjamín Fernández 3-Mirko Zelich 2-Emanuel Godoy-Ezequiel Juárez).
3º puesto
- CyS Futsal 2 (Matías Navarro 2) / Los Titanes FC Negro 0.
Final ida
- MyL Futsal 3 (Román Díaz-Vicente Mandaglio-León Pinda) / La Súper Económica 2 (Lionel Crespo 2).
Final revancha
- La Súper Económica 1 (Mirko Zelich). Alargue: 0 / MyL Futsal 0. Alargue: 1 (León Pinda).
Cuadro de Honor
Vallas menos vencida: Valentino Soria/ Lucas Riva De Neira (CyS Futsal); Lucas Alvarado / Genaro Delucca (La Súper Económica); Santino Mansilla / Enzo Troiano (Fortaleza); Paulo Oviedo/Thiago Pinto (MyL Futsal).
Goleador: Dante González (Los Titanes FC): 24 goles.
Equipo correcto: Los Matadores.
Jugador destacado: Vicente Mandaglio (MyL Futsal).
Posiciones finales
1º MyL Futsal
2º La Súper Económica
3º CyS Futsal
4º Los Titanes FC Negro
DENOMINACION C17
3º puesto
- Amigos del Poli 6 (Gabriel Ricardi-Luciano Santander-Gonzalo Santander 4) / CIPA 1 (Angel Herrero).
Final ida
- Lanús “A” 3 (Genaro Rivas-Joaquín Tula-Martín Tolaba) / MyL Futsal 2 (Enzo Muñoz-Julián Martínez).
Final revancha
- MyL Futsal 1 (Ian Sánchez) / Lanús “A” 3 (Dylan Molina-Joaquín Tula-Martín Tolaba).
Cuadro de Honor
Valla menos vencida: Kevin García / Lautaro Garay (Amigos del Poli).
Goleador: Gabriel Ricardi (Amigos del Poli): 18 goles.
Equipo correcto: Lanús “B”.
Jugador destacado: Joaquín Tula (Lanús “A”.
Posiciones finales
1º Lanús “A”
2º MyL Futsal
3º Amigos del Poli
4º CIPA
El plantel campeón estuvo integrado por: Bautista Echeverría, Enzo Mañao, Dylan Molina, Mateo Morales, Genaro Rivas, Maximiliano Gonzales, Joaquín Tula, Thiago Villar, Santino Sanzana, Renzo Saralegui, Santiago Cayupel, Bruno Toro, Martín Tolaba, Ian Villalba y Leandro Cabrera.
El DT es Horacio Sanzana, el asistente técnico Tiago Reinoso, el preparador físico Oscar Mansilla y la delegada Claudia Uribe.
Final Anual 2025 – C-17
- Amigos del Poli 5 (Gabriel Ricardi 2-Gonzalo Santander 3) / Lanús “A” 2 (Martín Tolaba 2).