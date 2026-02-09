El futsal promocional prepara finales y el inicio del Apertura

Se vienen las finales pendientes del 2025, y se prepara el inicio del nuevo torneo, al tiempo que los clubes afrontarán nacionales y la C15 jugará de local el Argentino.

El titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió al presidente de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, Héctor Aguilar, en virtud de planificar el calendario anual tanto a nivel local como lo dependiente del cronograma de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

A mediados de febrero se vendrán las finales pendientes del Clausura 2025, mientras que el futsal formativo también se prepara para el inicio del Apertura 2026, y los clubes tienen en carpeta diversos nacionales en otras localidades. El plato fuerte será en septiembre, cuando Comodoro sea local en el Argentino de Selecciones C15.

“La reunión de todos los años, para ver el calendario que se publica en Confederación. Este año apuntamos a organizar el Argentino de Selecciones C15, así que ya estuvimos viendo el tema de la logística. La C17 este año viajará a Tucumán, y también analizar el aporte para los clubes en sus distintos nacionales de clubes C17, C15, C11 y C9, que son en diferentes lugares del país”, comentó Aguilar.

“En cuanto a sedes vamos rotando. Un año pedimos de clubes, otro año de selecciones. El año 2025 fue importante en cuanto a torneos para nosotros, por lo que este año nos tocó ceder a aquellos que nos dieron el apoyo el año pasado”, explicó.

“Este año nos toca hacer el esfuerzo de viajar. El año pasado se nos hizo cuesta arriba poder trasladar dos selecciones, darles a las dos lo mismo. Tratamos de sacarlo adelante, Comodoro siempre ha cumplido con sus selecciones, nos parece muy importante la participación, y más las de clubes a nivel nacional porque hace que los jugadores tengan otro tipo de roce. La competencia local también ayuda muchísimo, siempre estamos en un buen nivel”, destacó.

El torneo local por su parte, tendrá cierre del Apertura 2025 a mediados de febrero. “Nos faltó muy poco para terminar. Nos reunimos con los equipos, un malestar que es entendible, pero nos toca hacerles entender que no somos el único deporte que utiliza los gimnasios municipales y somos los que más lo usamos, agregada de la competencia nacional. Eso implica suspender una semana todas las actividades, y el municipio siempre ha tenido esa disposición con nosotros”.

“También hubo nacionales de otras disciplinas. Comodoro no solo por el futsal, sino por otros deportes está bien visto por tener un Hotel Deportivo de primer nivel. Es un lujo. A mí que me ha tocado recorrer el país, no he visto una infraestructura igual en otro lado. Lo tenemos que cuidar, es muy importante, porque facilita muchas cosas a la hora de organizar eventos”, valoró Aguilar.