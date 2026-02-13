El futsal promocional finaliza el torneo Clausura del 2025

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia volverá este fin de semana a tener acción y será para dar por terminado el torneo Clausura 2025, ya que son varias las categorías que restan definir a sus campeones.
Ese contexto, la actividad se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2, tanto sábado como domingo, mientras que el lunes, también en el mismo escenario de juego, se jugarán dos finales revancha y dos de manera anual.
A continuación se detalla la programación que se jugará desde este sábado, el domingo y lunes en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.
……………….
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 14 (14:45+15’)
15:00 El Lobito Infantil vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, final ida.
15:40 Lanús Infantil “B” vs Juanes Motos Futsal; C-13, 2012/13, semifinal revancha.
16:40 Los Matadores Rojo vs Malvinas Club; C-13, 2012/13, semifinal revancha.
17:40 CyS Futsal vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, semifinal revancha.
18:40 El Lobito Infantil vs Lanús Infantil; C-11, 2014, final ida.
19:20 Los Titanes FC Negro vs La Súper Económica; C-15, 2010/11, semifinal revancha.
20:20 Los Amigos del Poli vs CIPA; C-17, 2008/09, 3º puesto.
21:20 Lanús “A” vs MyL Futsal; C-17, 2008/09, final ida.
DOMINGO 15 (14:45+15’)
15:00 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-11, 2015, final revancha.
16:00 C-13, 2012/13, 3º puesto.
17:00 C-13, 2012/13, final ida.
18:00 C-15, 2010/11, 3º puesto.
19:00 C-15, 2010/11, final ida.
20:00 Lanús Infantil vs El Lobito Infantil; C-11, 2014, final revancha.
21:00 MyL Futsal vs Lanús “A”; C-17, 2008/09, final revancha.
LUNES 16 (16:45+15’)
17:00 C-13 2012/13, final revancha.
18:00 C-11, 2014, Halcones Dorados FC vs campeón Clausura, final anual 2025.
19:00 C-15, 2010/11, final revancha.
20:20 Amigos del Poli vs campeón Clausura, C-17, 2008/09, final anual 2025.