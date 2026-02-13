Llega el Power Day Comodoro, el 1º evento de Strongman y Powerlifting

El domingo 1 de marzo, en la Costanera céntrica, se realizará una competencia de fuerza donde se combinarán el Strongman y el Powerlifting con la naturaleza local.

Llega a la ciudad el Power Day Comodoro, el primer evento de Strongman y Powerlifting que tendrá a la Costanera céntrica como punto de encuentro. Será el domingo 1 de marzo y participarán los atletas de fuerza locales y de la región.

Cristian Sánchez, deportista y organizador, dijo que “elegimos la Costanera para aprovechar los paisajes del mar y el cerro Chenque, son puntos importantes de la ciudad y le dan un marco especial a la competencia”.

Y detalló que “en el día de fuerza, o power day, vamos a tener dos áreas. Una que va a tener que ver con Strongman, lo que es cinchada de camión, levantamiento de auto o camioneta, eso se va a hacer en la calle”.

“En la otra área, sobre la vereda, vamos a hacer los tres ejercicios de Powerlifting, donde va a estar cubierto por atletas que compiten a nivel nacional, y en el estacionamiento vamos a tener cilindro y la piedra atlas”, agregó.

En ese sentido, Sánchez expresó que “convocamos a todos los gimnasios de la zona que quieran participar y apoyarnos, a sus deportistas que quieran probar los elementos y también ver las disciplinas. Esto lo hacemos con la intención de sumar más deportistas a las dos disciplinas”.