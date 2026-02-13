Marcelo Agrelo arranca su séptima temporada en el TC

Será este sábado cuando la máxima categoría del automovilismo argentino comience a disputar la 1ª fecha en el autódromo de El Calafate.

El comodorense Marcelo Agrelo, con nueva marca y equipo, comenzará a transitar este sábado su séptima temporada en el Turismo Carretera, cuando den comienzo los entrenamientos en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

El piloto, de 34 años, empezará esta nueva etapa en la máxima categoría del automovilismo argentino conduciendo un Torino -con el 5 en los laterales-, del equipo Trotta Competición.

De esa manera, Agrelo, que hizo su debut en 2020, también con la misma marca de su exequipo el Maquin Parts, espera este año volver hacer un gran papel, tal como lo fue en la última temporada, donde fue protagonista, ganó la Etapa Regular, que le permitió correr por la Copa de Oro, trofeo que quedó en manos del arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Pero Agrelo no será el único chubutense que correrá este año en el TC, sino que también lo hará el rawsense Lucas Valle, quien conducirá un Dodge Challenger, atendido por el RV Racing.

La actividad oficial del Turismo Carretera arrancará con los entrenamientos por la mañana y la clasificación en la tarde. El domingo, mientras tanto, se disputarán las series y pasado el mediodía, la gran final de la primera fecha será televisada por Canal 9 de Buenos Aires.

A continuación se detallan los 56 pilotos para la primera fecha del TC a correrse este fin de semana en El Calafate:

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang), Marcelo Agrelo (Torino), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), Jeremías Olmedo (Torino), Mariano Werner (Ford Mustang), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro).

Agustín Martínez (Ford Mustang), Luis José Di Palma (Toyota), Emiliano Spataro (Ford Mustang), Elio Craparo (Ford Mustang), Matías Canapino (Chevrolet Camaro), Nicolás Cotignola (Toyota), Juan Tomás Catalán Magni (Toyota), Juan Pablo Gianini (Ford Mustang), Jerónimo Teti (Ford Mustang) y Nicolás Bonelli (Ford Mustang).

Julián Santero (BMW), Martín Serrano (Chevrolet Camaro), Augusto Carinelli (Ford Mustang), Facundo Chapur (Torino), Tomás Abdala (Ford Mustang), Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro), Ricardo Risatti (Ford Mustang), Ignacio Faín (Torino), Marcos Landa (Chevrolet Camaro) y Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro).

Jonatan Castellano (Dodge Challenger), Tobías Martínez (Chevrolet Camaro), Nicolás Moscarini (Ford Mustang), Diego Azar (Mercedes Benz), Lucas Valle (Dodge Challenger), Rodrigo Lugón (Ford Mustang), Gastón Ferrante (Ford Mustang), Kevin Candela (BMW), Matías Rossi (Toyota) y Hernán Palazzo (Toyota).

Andrés Jakos (Toyota), Martín Vázquez (Dodge Challenger), Thomás Ricciardi (Toyota), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Jeremías Scialchi (Ford Mustang), Gaspar Chansard (Toyota), Jorge Barrio (Toyota), Marco Dianda (Dodge Challenger), Joaquín Ochoa (Dodge Challenger) y Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Santiago Alvarez (Chevrolet Camaro), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet Camaro), Marcos Castro (Torino), Marcos Quijada (Chevrolet Camaro), José Manuel Urcera (Toyota) y Otto Fritzler (Mercedes Benz).

……………….

Programa – 1ª fecha

SABADO 14

9:00 a 9:15 – 1° Entrenamiento (Grupo A)

9:20 a 9:35 – 1° Entrenamiento (Grupo B)

11:05 a 11:25 – 2° Entrenamiento (Grupo A)

11:30 a 11:50 – 2° Entrenamiento (Grupo B)

13.15 a 13.45 – 3° Entrenamiento (Grupo A)

13:50 a 14:20 – 3° Entrenamiento (Grupo B)

15:55 a 16:03 – Clasificación (1° Cuarto)

16:09 a 16:17 – Clasificación (2° Cuarto)

16:23 a 16:31 – Clasificación (3° Cuarto)

16:37 a 16:45 – Clasificación (4° Cuarto)

DOMINGO 15

11:00 a 11:10 – 1ª Serie (5 vueltas)

11:25 a 11:35 – 2ª Serie (5 vueltas)

11:50 a 12:00 – 3ª Serie (5 vueltas)

13:55 a 14:45 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)