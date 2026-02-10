La primera fecha del TC en El Calafate tendrá 56 pilotos

La competencia, en la cual participará el comodorense Marcelo Agrelo con un Torino del Trotta Racing, se correrá el fin de semana en el autódromo Enrique “Quique” Freile.

El Turismo Carretera ya pone primera en el campeonato 2026 y, este fin de semana, la provincia de Santa Cruz se viste de gala para albergar la apertura del certamen. 56 pilotos estarán en El Calafate, donde Agustín Canapino intentará defender la corona conquistada en la temporada pasada en La Plata.

El TC girará por las calles de El Calafate, este viernes, y luego el sábado arrancará la actividad en pista con los entrenamientos por la mañana y la clasificación en la tarde. El domingo 15 se disputarán las series y pasado el mediodía, la gran final de la primera fecha va a ser televisado por Canal 9, informó la página de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).

Entre los más de 50 inscriptos, se encuentra el piloto comodorense Marcelo Agrelo, quien iniciará una nueva etapa en la máxima categoría del automovilismo argentino, esta vez con un Torino de su nuevo equipo, el Trotta Racing.

Cabe destacar que además de Agrelo, el otro chubutense que tomará parte de esta nueva temporada y hará su debut oficial en la categoría, será el rawsense Lucas Valle, que conducirá un Dodge Challenger del RV Racing.

A continuación se detallan los 56 pilotos que se inscribieron para lo que será este fin de semana la apertura de la temporada 2026 del TC.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang), Marcelo Agrelo (Torino), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), Jeremías Olmedo (Torino), Mariano Werner (Ford Mustang), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro).

Agustín Martínez (Ford Mustang), Luis José Di Palma (Toyota), Emiliano Spataro (Ford Mustang), Elio Craparo (Ford Mustang), Matías Canapino (Chevrolet Camaro), Nicolás Cotignola (Toyota), Juan Tomás Catalán Magni (Toyota), Juan Pablo Gianini (Ford Mustang), Jerónimo Teti (Ford Mustang) y Nicolás Bonelli (Ford Mustang).

Julián Santero (BMW), Martín Serrano (Chevrolet Camaro), Augusto Carinelli (Ford Mustang), Facundo Chapur (Torino), Tomás Abdala (Ford Mustang), Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro), Ricardo Risatti (Ford Mustang), Ignacio Faín (Torino), Marcos Landa (Chevrolet Camaro) y Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro).

Jonatan Castellano (Dodge Challenger), Tobías Martínez (Chevrolet Camaro), Nicolás Moscarini (Ford Mustang), Diego Azar (Mercedes Benz), Lucas Valle (Dodge Challenger), Rodrigo Lugón (Ford Mustang), Gastón Ferrante (Ford Mustang), Kevin Candela (BMW), Matías Rossi (Toyota) y Hernán Palazzo (Toyota).

Andrés Jakos (Toyota), Martín Vázquez (Dodge Challenger), Thomás Ricciardi (Toyota), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Jeremías Scialchi (Ford Mustang), Gaspar Chansard (Toyota), Jorge Barrio (Toyota), Marco Dianda (Dodge Challenger), Joaquín Ochoa (Dodge Challenger) y Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Santiago Alvarez (Chevrolet Camaro), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet Camaro), Marcos Castro (Torino), Marcos Quijada (Chevrolet Camaro), José Manuel Urcera (Toyota) y Otto Fritzler (Mercedes Benz).

Foto: ACTC.