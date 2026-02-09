El Trotta Racing presentó los Torino del TC

Uno de ellos será conducido por el comodorense Marcelo Agrelo, mientras que Facundo Chapur e Ignacio Faín serán los otros dos pilotos.

Por un instante la tranquila tarde de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, se sintió tocada al escuchar el paso de los autos de Turismo Carretera.

En la localidad donde tiene la sede el equipo de Esteban Trotta se vivió un momento emotivo ya que la escudería decidió presentar sus tres Torino ante sus vecinos.

Los autos que utilizarán el comodorense Marcelo Agrelo, Facundo Chapur e Ignacio Faín, fueron transitando sus calles, salieron desde el taller, hasta llegar a la Plaza Principal donde se encuentra la municipalidad. Una vez arribados, las tres unidades quedaron en exhibición para que el público pudiera disfrutar de los autos.

Ante un gran marco de fanáticos el intendente, Darío Golía, se dirigió a los presentes y destacó la importancia de tener un equipo que represente a la ciudad en la categoría más importante y remarcó lo que genera como fuente de trabajo una estructura de automovilismo, haciendo referencia a la “industria sin chimenea”.

También se manifestó el responsable del Team, Esteban Trotta, quien agradeció el apoyo e invitó a entusiasmarse con el proyecto 2026.

La primera fecha del TC se correrá este fin de semana en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, en donde Agrelo, que fue protagonista la última temporada, correrá una vez más en la categoría de automovilismo más convocante que tiene el país.

Foto: Prensa ACTC.