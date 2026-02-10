La Asociación Tae Kwon Do Austral anticipó su hoja de ruta

Dieron a conocer el calendario deportivo y las necesidades que tendrán en 2026, donde el Estado municipal puede hacer su aporte en diversos aspectos.

El titular de la Asociación Tae Kwon Do Austral, Sergio Oyarzo (VII Dan), mantuvo una reunión con el presidente de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. En la oportunidad, se dio a conocer el calendario deportivo y las necesidades que tendrán a lo largo del año donde el Estado municipal puede hacer su aporte en diversos aspectos.

Más tarde, el profesor de taekwondo Sergio Oyarzo aseguró: “Aparte del calendario deportivo que tenemos, que es bastante extenso, tenemos en el camino un seminario internacional muy importante que estaremos organizando en abril, pero todavía no podemos dar mucha información”.

“Esperamos que sea un año deportivo de competencia importante. Pronto tendremos un viaje a una capacitación, luego nos vamos a un torneo en Mar del Plata, con Leyla Ramos. Será la primera competencia del año, y después nos enfocaremos en el seminario de abril”, expresa Sergio Oyarzo de taekwondo ITF.

EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

REPRESENTANDO A LA CIUDAD

En la capacitación que es en Buenos Aires Sergio Oyarzo estará acompañado de Agustina Vidal y Hugo Reynoso (V Dan). “Luego viajamos a Mar del Plata, al Campeonato de la Costa, con nuestros representantes locales Imanol, Lara Gutiérrez y Leyla Ramos, y esperamos que sea una linda competencia”.

”El año pasado fue complejo en todo sentido, tuvimos una baja importante de alumnos por cuestiones económicas. En este sentido, Hernán -por Martínez- estará apoyando este año con su gestión y eso nos motiva a seguir creciendo y trabajando para los chicos”, puntualiza Oyarzo.

En esta temporada 2026 en el calendario habrá campeonatos selectivos. “Este año tendremos campeonatos locales y nacionales, pero el más importante será el campeonato regional que será en octubre en Río Grande (Tierra del Fuego), donde iremos con un contingente de unos 46 competidores, y luego a Chaco donde tendremos el Nacional”.

“Para nosotros fue una reunión muy positiva, veníamos con muchas expectativas y fueron cumplidas, así que la verdad que muy contento. La Asociación Tae Kwon Do Austral, tiene un promedio de 250 alumnos que practican activamente, distribuidos en varios lugares de Comodoro. En zona sur y norte, en Km. 8, Km. 5, Palazzo, Valle C, en Avenida Kennedy, en calle Saavedra y en el gimnasio de Jerárquicos”, dijo por último el profesor Oyarzo.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.