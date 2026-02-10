El Club Náutico y Deportivo Rada Tilly, a través de la subcomisión de Tenis, organiza el Primer Torneo de Tenis de Verano, que tendrá lugar en las canchas del Club Náutico. La cita es para los días sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026.

Se viene el Primer Torneo de Verano de Tenis en Rada Tilly

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly, y formará parte de la agenda deportiva del verano en la villa balnearia.

Es la primera vez que se realiza un torneo de estas características, en pleno verano. Esto genera entusiasmo en los organizadores, ante la posibilidad de contar con muchos jugadores interesados en sumarse y participar.

Desde la organización se indica que “el objetivo principal es promocionar y desarrollar nuestro deporte, promoviendo una competencia sana bajo un clima de amistad”.

La modalidad del torneo en esta oportunidad será Dobles, y las categorías serán las siguientes: Escuelita (Menores), Categoría Tercera y Cuarta (Adultos), y Categoría Principiantes (Adultos).

Cabe acotar que, en el caso de no tener pareja al momento de la inscripción, se podrán anotar individualmente y la organización se encargará de conseguir un compañero.

La inscripción se realizará mediante un link que podrá ser solicitado al WhatsApp 2974-198131. También se publicará la información del torneo y contacto en las redes sociales.

La inscripción incluye seguro de deportista y atención médica, y para los jugadores se garantizan tres partidos durante el torneo. Para registrarse en el torneo hay tiempo hasta el mediodía del día jueves 12 de febrero.

Claudia Correia, de la Subcomisión de Tenis del Club Náutico, comentó que hay buena expectativa con relación al torneo. “Tenemos la modalidad del torneo en dobles, para tratar de convocar la mayor cantidad de gente y que todos puedan participar”.

El torneo tiene modalidad de Abierto, con lo cual todos los interesados pueden participar. “Es un torneo abierto, la idea se basa en tratar de convocar mucha gente para que los que juegan puedan participar, los que conocen; y los que no conocen el deporte se puedan acercar y conocer”, explicó Correia. Y agregó: “este es el primer torneo para nosotros, así que tenemos mucha expectativa”.

El Primer Torneo de Verano de Tenis en Rada Tilly forma parte del calendario de actividades deportivas del verano 2026 en Rada Tilly.