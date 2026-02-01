Carlos Alcaraz se adjudicó por primera vez el Australia Open

El tenista español venció en cuatro sets al serbio Novak Djokovic y se consagró campeón del primer Grand Slam de la temporada que se jugó en Melbourne.

Carlos Alcaraz conquistó este domingo el Abierto de Australia, convirtiéndose en el tenista más joven de siempre en completar la colección del Grand Slam. El español derrotó 3-6, 6-2, 6-3, 7-5 al diez veces campeón Novak Djokovic en la final del torneo, algo inédito en Melbourne, para alzar el séptimo major de su carrera y grabar su nombre en los libros de historia con apenas 22 años. La Rod Laver Arena se puso de pie para reconocer una gesta inmensa, aclamando a un jugador que colecciona hitos sin precedente con absoluta naturalidad.

Una derecha en busca de la igualada que se fue fuera, por el fondo, dilapidó las opciones del serbio, el más veterano, en la final de mayor diferencia de edad, y elevó a la gloria al jugador español, que, con 22 años y 272 días, se erigió en el más precoz en obtener tanto éxito.

El partido comenzó con el serbio estrenando el marcador con el primer set, ganando (2-6). Sin embargo, a partir de ahí, la energía de “Nole” fue decayendo ante un soberbio Alcaraz que llegaba a todos los puntos.

El segundo y tercer set fueron de Alcaraz con varios break points, con puntos dignos de enmarcar, quedando 6-2 y 6-3 respectivamente.

Incluso Rafael Nadal, asistiendo entre el público, aprueba los numerosos puntos en los que Alcaraz llegaba a todas las pelotas que lanzaba Djokovic.

El tenista serbio revivió en el cuarto set consiguiendo empatar 5-5 y Alcaraz rompió su siguiente saque logrando el 6-5. Finalmente, tras un último juego frenético, Carlos Alcaraz venció a Djokovic, consiguiendo su primer Open de Australia. Se ha convertido en el más joven en conquistarlo.