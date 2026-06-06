Mirra Andreeva se consagró campeona de Roland Garros

La tenista rusa, de solo 19 años, derrotó en la final a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 y conquistó su primer Grand Slam.

La tenista rusa Mirra Andreeva, considerada un prodigio del tenis desde los 15 años, alcanzó este domingo un hito en su carrera al coronarse campeona de Roland Garros a sus 19 años.

En una emocionante final, la octava en el ranking mundial superó a la polaca Maja Chwalinska, quien ocupaba el puesto 114 y había llegado a la final desde la fase de clasificación, con un contundente 6-3, 6-2.

El primer set estuvo plagado de quiebres pero se inclinó a favor de la rusa, quien se quedó con el servicio de su oponente en cuatro ocasiones contra dos de la polaca.

Ya en el segundo set, Andreeva empezó a liquidar el partido rápidamente al conseguir dos quiebres y tomar ventaja de 5-0.

Después de no poder cerrar el enfrentamiento con su saque, la rusa pudo quebrar el servicio de su rival por séptima ocasión para finalmente quedarse con el título en el polvo de ladrillo parisino.

Pese a la derrota, Chwalinska escalará 93 posiciones en el ránking WTA y aparecerá este lunes en el 21º lugar.

Con esta victoria, Andreeva se convierte en la jugadora más joven en ganar el título individual femenino desde Mónica Seles, quien tenía 18 años cuando logró su tercer Abierto de Francia consecutivo en 1992.

Por su parte, Chwalinska buscaba hacer historia al convertirse en la primera jugadora en ganar el título de Roland Garros tras haber llegado desde la clasificación.

Este domingo, mientras tanto, se jugará la final masculina que tendrá como protagonistas al alemán Alxander Zverev y al italiano Flavio Cobolli.

El partido dará comienzo a las 10 -hora de Argentina- con transmisión de ESPN y por la plataforma Disney + Premium de la misma señal.