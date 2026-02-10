Los colonos de verano conocieron la senda del Levantamiento Olímpico

La profesora Cinthia Cádiz tuvo contacto con varios grupos donde, junto a los atletas, mostraron la actividad en una invitación abierta a sumarse al deporte.

Cinthia Cádiz, referente de la Escuela de Levantamiento Olímpico de Pesas del Departamento Metodológico de Comodoro Deportes, antes del cierre de la Colonia de Verano 2026, estuvo en contacto con varios grupos donde junto a los atletas mostraron la actividad, en una invitación abierta a sumarse al deporte.

La escuela de levantamiento olímpico funciona en el Gimnasio municipal Nº 1. “Hicimos un taller de levantamiento olímpico de pesas, de la escuela que funciona en el Departamento Metodológico. Incluyó una exhibición por parte de los atletas de la escuela. Acudieron dos grupos de la colonia de verano, un grupo de varones y otro de mujeres, en la última semana de colonia”.

“Esta propuesta nació como iniciativa de la escuela, de sumar chicos, de dar a conocer nuestro deporte y lo que hacemos en la escuela. Que ellos también conozcan el Departamento Metodológico, que es un lugar tan lindo para nosotros y cualquier chico que comienza a hacer deporte”, dice la profesora Cinthia Cádiz.

PROPUESTA CON

GRAN ACTITUD

Sin duda la iniciativa fue novedosa y desarrollada en el marco Colonias de Verano 2026, de una escuela que viene en crecimiento y con buenos resultados. “Las coordinadoras lo recibieron de la mejor manera y me ayudaron a llevar a cabo la propuesta. El taller lo llevamos adelante con estos dos grupos de colonia. Comenzamos con una breve explicación del levantamiento olímpico de pesas, los materiales y el espacio que utilizamos. Los beneficios de la disciplina, también hubo exhibición de ejercicios de competencia y saltos”.

“Luego hicimos cuatro evaluaciones, que son significativas para ver qué condiciones físicas tienen. Ejercicios como sentadillas, sentadilla de arranque, lanzamiento de pelota de 3kg., y evaluación de altura de salto. También evaluamos lo actitudinal, la coordinación y las ganas que los chicos le pusieron. Los chicos se brindaron a la actividad, con ganas de hacer ejercicio y moverse”, expresó Cádiz con alegría.

Mostrar este espacio de formación fue importante para la escuela porque durante el año no tienen tanta difusión como otras disciplinas. “Finalizamos con un circuito de entrenamiento, muy similar al que hacen mis alumnos. Algo de preparación física general, y me parece que los chicos terminaron bastante a gusto. Se divirtieron, aprendieron algo nuevo, a algunos les generó bastante curiosidad, pidieron algún folleto o más información. Así que nosotros también nos quedamos muy contentos. Hay muchos chicos con muchas condiciones, así que mandaremos mensajes a los padres para invitarlos, y que sepan que cuentan con este espacio”.

“Darles una oportunidad en nuestro deporte. También hay chicos que ya están insertados en otro deporte, y nuestra intención no es sacarlos de ahí, sino simplemente que sepan que existe este espacio. Un espacio en el que se pueden sentir cómodos, y que les da oportunidad de viajar, obtener disciplina, trabajo en equipo y entrenamiento a largo plazo”, dimensionó la profesora.

Por último, la referente agradeció a los colonos que se animaron a sumarse disfrutando con alegría la iniciativa, también a los alumnos que colaboraron y en especial al Departamento Metodológico de Comodoro Deportes.

“Esperamos poder realizar este taller también en otros ámbitos, y que a partir de este taller podamos sumar a alguno de estos chicos entre 10 y 12 años. Que puedan hacer la actividad tanto en competencia como de forma recreativa”, dijo por último Cinthia Cádiz complacida por la aceptación de la propuesta.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.