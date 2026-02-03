Será este martes de 19:30 a 21 en la sede de la Comisión de Futsal Principal, ubicada en Pasaje Los Patos 2227.

El futsal promocional abre sus inscripciones para el Apertura

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia invita a todos los equipos interesados a participar en el torneo Apertura 2026, que dará inicio a una nueva temporada de competencia deportiva.

En ese contexto, las inscripciones quedarán abiertas este martes de 19:30 a 21, en la sede de la Comisión de Futsal Principal, que se encuentra en ubicada en Pasaje Los Patos 2227.

Las categorías habilitadas para esta edición son las siguientes: C-17 (nacidos en 2009/2010); C-15 (2011/2012); C-13 (2013/2014); C-11 (2015); C-9 (2017); C-09 (2018) y C-07 nacidos en 2019/2020.