Real Madrid sacó ventaja en Lisboa con un golazo de Vini

En un partido con polémica y con un golazo del brasileño Vinicius Jr, Real Madrid de España le ganó de visitante por 1-0 al Benfica de Portugal, por uno de los juegos de ida de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa.

El partido comenzó con un Benfica aprovechando unos primeros pelotazos directos, al cabo de los cinco primeros minutos el Real Madrid se asentó en el campo, empezó a hacer cambios de frente para salir de la presión.

La mayor parte de las ocasiones la defensa del Benfica neutralizó muy bien a Kylian Mbappé, la llegada de los volantes mixtos del Real fue esencial para llegar al área rival, Camavinga puso en acción al portero Anatoli Trubín.

A los 15 minutos del primer tiempo los portugueses salieron del ahogo, la pelota parada fue fundamental, tras un tiro de esquina el equipo de Mourinho exigió al arquero belga Thibaut Courtois.

Antes de llegar a la primera media hora de juego los del Real Madrid desplegaron lo mejor de su juego para hacerle daño al club portugués, una llegada de peligro dejó frío al público local, Vinicius Junior desperdició una pelota, el delantero brasileño envió la pelota desviada por un lado del arco.

Antes de terminar la primera parte Real Madrid tuvo varias oportunidades de peligro, Mbappé, en punta de lanza saca espacios y opciones a favor de la ‘casa blanca’, Vinicus, Arda Guller y el francés intentaron desde varios lugares en al área pero el arquero Trubín se fue como figura de la primera etapa.

El Real Madrid se puso en ventaja gracias a un golazo de Vinicius, pero el tanto lamentablemente quedó en la anécdota: hubo un fuerte cruce entre el brasileño, y los argentinos Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, terminando éste último como el apuntado de insultar de manera racista al ex Flamengo.

El VAR entró en acción, pero no pudo comprobar lo denunciado por el futbolista merengue ya que el joven formado en la cantera de Vélez se tapó la boca con la camiseta a la hora de hablar con el rival, por lo que no hubo una imagen contundente que le dé la razón al carioca, que para colmo fue amonestado por su festejo de cara a la fanaticada del conjunto portugués.

De momento, el partido estuvo bastante caliente y la afición local estalló en silbidos cada vez que Vinicius entraba en contacto con el balón.

El árbitro del partido adicionó 13 minutos, pero el resultado no se alteró hasta el pitazo final. De ese modo, ganó el Real Madrid y buscará en la capital española, asegurar su pase a los octavos de final de la Champions.

En los otros resultados, Paris Saint Germán, que perdía 2-0, logró dar vuelta el partido y le ganó, de visitante, 3-2 al Mónaco -que terminó con diez por expulsión de Aleksandr Golovin-, en un intenso duelo francés que se jugó este martes.

El PSG ganó con dos goles de Désiré Douré y uno del marroquí Achraf Hakimi, mientras que los dos tantos del Mónaco los hizo el estadounidense Folarin Balogun.

Mientras que en Alemania, el Borussia Dortmund se impuso por 2-0 ante el Atalanta de Italia con anotaciones del guineano Serhou Guirassy y Maximilian Beier.

Los playoffs continuarán este miércoles con dos partidos. Desde las 14:55, Qarabag de Azerbaiyán recibirá al Newcastle de Inglaterra, mientras que a partir de las 17, Olympíacos de Grecia será local ante el Bayer Leverkusen de Alemania.