Marcelo Gallardo se va de River

El DT lo confirmó en un video dedicado a los hinchas. Este jueves en el Monumental ante Banfield, dirigirá su último partido al frente del “Millonario”. Acumula 13 derrotas en los últimos 20 encuentros.

El entrenador Marcelo Gallardo confirmó este lunes por la noche que deja el cargo como director técnico de River Plate. Lo hizo a través de un video dedicado a todos los hinchas del “Millonario”, y que el club lo subió en sus redes sociales.

Gallardo, quien en este segundo ciclo no logró ganar ningún título -en su primero conquistó 14, con la recordada final de Madrid de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors, dirigirá este jueves su último partido, cuando el equipo reciba en el Monumental a Banfield por la séptima fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, cuando las cosas no salieron como proyectamos que salgan”, prologó su discurso, que pronunció vestido con la indumentaria de técnico.

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente, agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, ¿eh? Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias", sentenció.

River viene de caer de visitante 1-0 ante Vélez Sarsfield, sufriendo así su tercera derrota en fila en el Apertura, y ahora ocupa el décimo puesto de la zona “B” con solo 7 puntos.

Tras la derrota de este domingo, el DT suspendió la conferencia de prensa. Había pedido 24 horas para pensar sobre su continuidad, y este lunes, luego de una reunión de algo más de dos horas con la directiva del club, el DT puso punto final a su segundo ciclo como entrenador de River Plate.

Este jueves desde las 19:30, ante el “Taladro”, Gallardo dirigirá su último partido en un Monumental, que pese a la campaña del equipo, será seguramente ovacionado por todos.