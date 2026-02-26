Comodoro FC cumplirá 10 años de enorme crecimiento deportivo

El club, que se encuentra en barrio Industrial, tiene como objetivo concretar la iluminación de su cancha principal y avanzar en la terminación del playón deportivo.

Comodoro FC, en marzo, celebrará 10 años de vida y sigue proyectando nuevas obras para su institución, ubicada en barrio Industrial. El objetivo es lograr concretar la iluminación de su cancha principal y avanzar en la terminación de su playón deportivo.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó la cancha de la entidad azulgrana, en el marco de encuentros con diferentes clubes e entidades deportivas para coordinar el trabajo de la temporada 2026.

Martínez, hizo un recorrido por el predio de Comodoro FC, junto con Nigel Andretta, presidente y fundador de la institución. El club, está ubicado en el barrio Industrial, frente al Aeroclub Comodoro Rivadavia.

Comodoro FC viene avanzando en lo que concierne a su infraestructura, con el acompañamiento del municipio, a través de Comodoro Deportes.

Desde la dirigencia “azulgrana” proyectan lo que será la iluminación de su cancha principal y avanzar en la terminación de su playón deportivo. Además, sumaron máquinas y equipos de gimnasio, con el objetivo de armar un nuevo espacio para entrenamientos destinados a los jugadores.

Andretta valoró la visita del titular del Ente deportivo, Hernán Martínez, y reconoció que desde la cartera de Deportes “siempre están acompañando el crecimiento del club, valoramos mucho que nos felicitaron, porque pudieron ver avances en el playón, en uno de los vestuarios donde luego será un gimnasio”.

Según Andretta, desde la entidad “hoy la luz es una de las prioridades, para darle algo mejor a los chicos que vienen a entrenar, los de inferiores, Primera, Reserva, que hacen el club. Queremos tratar que se haga más ameno y agradable el año, focalizando en esto”.

Sobre los avances en el playón deportivo, el dirigente remarcó que “avanzamos mucho, se han levantado varias hiladas de bloque y tenemos el sueño de techarlo. Es algo que no esta tan lejos, contamos con la mano de obra, pero a veces se para porque se vive un momento delicado a nivel país y el albañil o soldador hay momentos que tienen que laburar en otro lado y se entiende”.

Más adelante, sostuvo que desde la entidad “lo estamos haciendo con seriedad, con profesionales y estamos ilusionados. Ya, hoy, con las hiladas de bloque los chicos pueden entrenar y no se va tanto la pelota”.