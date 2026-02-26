Carabalí: "cuando estoy bien en defensa, el equipo juega mejor"

El pívot ecuatoriano, de 2,15 metros de estatura, habló de su presente y del de Gimnasia de Comodoro, equipo que integra por primera vez en la Liga Nacional de Básquet.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa con su preparación en el Socios Fundadores, con miras a la reanudación de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, prevista para la próxima semana.

Con cuatro ausencias de jugadores que se encuentran en sus selecciones para afrontar los Clasificatorios FIBA, además del DT Pablo Favarel, con el cuerpo técnico de Argentina, el equipo trabajó bajo la asistencia de Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, además del preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín.

Entrenaron once jugadores: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Kenneth Horton, Bryan Carabalí y los juveniles Valentino Ayala, Benjamín Anríquez, Ciro Melo y Natalio Santacroce.

Los que no están son los venezolanos Anyelo Cisneros y Jesús Centeno, el cubano Marcos Chacón y el chileno Sebastián Carrasco, todos en sus respectivas selecciones para jugar por una nueva ventana FIBA con miras al Mundial de Qatar 2027.

Tras la práctica que el plantel realizó este jueves por la mañana, el pívot Carabalí tuvo su primer contacto con El Patagónico.

El ecuatoriano, de 26 años y 2,15 metros de estatura -una de las torres que tiene la Liga Nacional-, habló del trabajo que viene haciendo el equipo y del objetivo que tiene. También destacó el apoyo de la gente en el Socios Fundadores.

- ¿Cómo se están preparando para lo que será la próxima semana una nueva gira de Gimnasia?

Primero que nada, tratamos de seguir enfocados en lo que estamos haciendo. Actualmente, el equipo está incompleto, porque algunos de nuestros compañeros están con sus selecciones para jugar la ventana FIBA. Así que estamos mentalizados en trabajar bien, esperarlos a que lleguen, mantener el ritmo y seguir trabajando fuerte para que las cosas sigan saliendo de la mejor manera.

- ¿Cómo te estás sintiendo en el equipo?

Gracias a Dios, bastante bien. De a poco me voy sintiendo con más confianza, y eso es importante también. Creo que mis compañeros me hacen sentir cada vez más cómodo adentro de la cancha, eso me alegra bastante y por eso las cosas están saliendo bien.

- Tu trabajo fue clave en los dos últimos juegos. Primero un tapón a Marcos Delía de Obras y, contra Racing, una gran defensa sobre Cooper.

En varios momentos de mi carrera, siempre soñé con hacer algo importante sobre el final del partido. Creo que a todo jugador le gustaría meter una canasta closeout, en los últimos segundos. Me tocó hacerlo en defensa y, para mí, fue como meter una canasta. Lo importante es que el equipo se llevó la victoria y se pudo demostrar la importancia de la defensa. Para algunos, las tapas tienen gran valor, pero en esos dos partidos fue bastante clave, así que contento de que el equipo se haya llevado esas dos victorias, más en la forma en la que los ganamos.

- ¿Te pide algo en especial el entrenador Pablo Favarel?

Justamente eso. Uno de mis fuertes es el tema de la defensa. Creo que cuando estoy bien en defensa, el equipo juega de una mejor manera. Hay que estar enfocado en el partido. Cuando no lo estoy, se nota mucho la diferencia en la que jugamos, así que siempre tengo que estar exigiéndome en el tema defensivo, siempre cuidar el aro. Eso es lo más importante.

- ¿Qué objetivo tenés por delante?

El objetivo es poder hacer las cosas de la mejor manera con el equipo. Le debemos eso a la gente, que nos viene a apoyar siempre. Todos los equipos quieren llegar a instancias finales, ser campeón o, al menos, hacer una buena temporada. Nosotros tenemos un equipo que puede lograr cualquiera de esos objetivos, así que hay que hacer las cosas bien y, si Dios quiere, llegar a una final y poder ser campeones.

- ¿Qué tan importante es el apoyo del público que viene al Socios a alentar al equipo?

Es algo increíble. El apoyo de la gente es clave para nosotros. Es una parte fundamental de nuestras victorias de local, son pocos los equipos de la Liga que reciben un aliento así en todo el partido. Si vamos perdiendo o ganando, todo el tiempo están apoyándonos. Me tocó jugar de visitante y, la verdad, la presión se siente porque la meten ellos. Y eso es muy importante porque no lo he visto en otra cancha. Hay otras canchas donde la hinchada alienta bastante, pero acá se siente una vibra muy diferente.

- Jugaste en Quimsa y San Martín en la Liga Nacional, además del exterior. ¿Qué balance hacés en cuanto a tu carrera, hasta el momento?

Cada uno de esos pasos es un proceso para ir aprendiendo cosas nuevas. Un proceso de aprendizaje. Quimsa fue una etapa donde recién empecé a jugar al básquet. Llegué joven, prácticamente a aprender a jugar. Después me fui a Chile, como para tener mucha más confianza. Volví a la Argentina, con el temor de que las cosas me iban a salir bien o mal. Me salieron bien y cada paso que voy dando, me va enseñando cosas nuevas. Yo agarré las cosas positivas para tratar de ir creciendo día a día.

- ¿Cómo creés que será la gira por el norte del país?

Será una gira bastante difícil, porque La Unión está arriba en la tabla, viene haciendo una buena temporada. Regatas también, creo que fue de menos a más. Estaban comprometidos con la Sudamericana, ahora están enfocados en la Liga y las cosas las están haciendo bastante bien. Será un equipo bastante diferente al que enfrentamos en Comodoro y San Martín, que también tiene un gran equipo. Entonces, será una gira bastante difícil, pero tenemos que confiar en que las cosas nos van a salir bien, porque contamos con un buen equipo para hacer las cosas de la mejor manera.