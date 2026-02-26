El fútbol local ya tiene formatos y arrancará a mediados de marzo

La A mantiene su forma de disputa, con un Apertura y un Zonal. Habrá dos descensos directos, sin promoción. La B se jugará con dos zonales y ascenderá el primero de la general.

Tras reuniones mantenidas entre autoridades de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y dirigentes de los clubes, se definieron los formatos para los campeonatos de Primera división y las fechas de inicio para los primeros certámenes de la temporada: la A el domingo 15 de marzo y la B un día antes.

En la A seguirá jugándose con un Apertura (a dos ruedas, todos contra todos) y un Zonal (de acuerdo a cómo haya finalizado el primero torneo, se separarán los pares por un lado y los impares por el otro). En este último, el campeón se definirá por playoffs. Resta determinar si los cruces serán desde cuartos de final o desde semifinales.

En cuanto a los descensos, se confirmó que serán dos y de manera directa (los dos últimos de la tabla general), tras una votación que terminó en empate. La otra opción era un descenso y una promoción. La definición la tuvo el presidente de la Liga, Héctor Millar.

Por el lado de la B, se disputará con dos torneos zonales (Apertura y Clausura). Serán dos zonas de siete equipos y una fase regular de ida y vuelta, dentro de cada grupo. El campeón de cada certamen surgirá luego de una fase eliminatoria (cuartos de final, semifinales y final).

La novedad es que habrá un solo ascenso y será de acuerdo a la tabla acumulada, es decir que no bastará con salir campeón del Apertura o del Clausura.