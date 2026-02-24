Abrazo de Gol cumple 12 años formando futbolistas mujeres

Trabaja en la formación del fútbol femenino. Es una institución que reúne alrededor de cien jugadoras, desde 4 años con la escuelita hasta el equipo de mayores que disputa la Liga de Honor.

Desde sus inicios, Abrazo de Gol se caracteriza por la formación de jugadoras y esta temporada la institución llegará a su duodécimo aniversario. El club de fútbol femenino cuenta con más de cien futbolistas y atraviesa un momento fructífero, incluso con chicas que se destacan en el ámbito nacional.

El 3 de marzo comenzará la actividad de las más pequeñas (a partir de los 4 años) con la escuelita que funcionará los martes y jueves en el complejo La Canchita. Asimismo, continúan con la labor en los planteles que disputan la competencia local (desde C9 en adelante).

Además, sus directivos proyectan la participación en los certámenes nacionales de las categorías C13, C15 y C17. Mientras que, el equipo de mayores sigue siendo protagonista en la Liga de Honor de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, la idea para este año es concretar nuevamente la organización del tradicional Mundialito, donde siempre juegan equipos de todo el país y también representativos internacionales.

Abrazo de Gol tuvo una gran 2025 coronándose campeón provincial en los Juegos Evita, y logrando un histórico sexto puesto a nivel nacional. A su vez, en esa misma competencia se consagró como primer campeón del torneo de penales.

Para planificar lo que se viene y ajustar detalles, Gilda Contreras y Javier Barrionuevo se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Contreras destacó “el acompañamiento y apoyo a clubes e instituciones de la ciudad, de todos los ámbitos, en las que nosotros estamos incluidos”. Y remarcó “la apuesta del Estado municipal en torno a las políticas deportivas”.