Gonzalo Cottis refuerza el arco de la CAI

El arquero caletense, de 26 años, se convirtió en nuevo refuerzo del plantel futbolístico de la Comisión de Actividades Infantiles.

El arquero Gonzalo Cottis, de 26 años, se convirtió este viernes en refuerzo de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia para esta temporada futbolística 2026.

El jugador nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, realizó las divisiones inferiores en el Club Estrella Norte de su ciudad natal y con 15 años debutó en Primera división.

Con el equipo santacruceño disputó tres ediciones del torneo Federal C (2015, 2016 y 2017) y también el Federal B 2016 (Complementario).

Arribó a Comodoro Rivadavia en el 2019 para jugar en el Club Atlético Jorge Newbery, donde se consagró campeón del torneo local en varias oportunidades y disputó torneos regionales.

También cuenta con dos pasos por el Club Deportivo Próspero Palazzo -temporadas 2023 y 2025-, club del cual proviene, y con el que jugó el último torneo local de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.