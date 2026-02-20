Chilavert: "el fútbol está amariconado "

El ex arquero paraguayo defendió al jugador argentino, Gianluca Prestianni acusado de racismo, y lanzó duras críticas a Vinicius y Mbappé.

El duelo entre Real Madrid y Benfica por la Champions League dejó mucho para hablar, tras el exabrupto entre Gianluca Prestianni y Vinicius, que acusó al argentino de decirle "mono". Muchas figuras hablaron de ambos lados, incluyendo al paraguayo José Luis Chilavert.

El arquero, multicampeón con Vélez, habló con Radio Rivadavia y fue muy polémico en sus declaraciones, con fuertes críticas a Vinicius y Mbappé, con el que tuvo dichos muy repudiables.

Tras la banca a Prestianni, criticó el formato actual del fútbol: "El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y en el que antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono, el video y todo eso, el fútbol está amariconado".

Las repudiables declaraciones contra Vinicius y Mbappé

Más allá de la opinión que pueda tener cada uno sobre la situación vivida en el encuentro entre Real Madrid y Benfica y a quién decida creerle, Chilavert tuvo dichos muy repudiables durante su entrevista radial.

En primer lugar, comenzó bancando al argentino y criticando a Vinicius: "Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’".

Además, le recriminó al atacante brasilero la falta de reproche contra su propia confederación y país: "Ya que Vinícius lucha tanto contra el racismo y la discriminación, ¿por qué no habló alguna vez en la TV brasileña cuando matan a palos a los hinchas argentinos, a todos los sudamericanos?".

Pero el tono de la entrevista cambió cuando mencionó a Mbappé y criticó su sexualidad: "¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal". Y luego, en lugar de reducir el impacto, profundizó la declaración: "No es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer".

El francés había declarado que el jugador argentino debería tener prohibido disputar la Champions League, a lo que Chilavert respondió: "¿Por qué lo van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía son el ejemplo a seguir".