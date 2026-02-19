Eduardo Domínguez deja Estudiantes para irse a dirigir al Atlético Mineiro

Se va al fútbol brasileño por nuevos objetivos. El “Pincha” busca a su reemplazante y suena fuerte el nombre de Martín Demichelis.

El último campeón del fútbol argentino se queda sin DT. Y es que el entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, le comunicó a la directiva del “Pincha” que aceptó una importante oferta de Atlético Mineiro -firmará contrato hasta diciembre de 2027- y se irá a Brasil. El viernes será su último partido con el León, destacando que Estudiantes recibirá un resarcimiento de 1.500.000 dólares.

Tras su gran año 2025, Eduardo Domínguez era uno de los entrenadores argentinos más buscados, incluso se rumoreó fuertemente que podría llegar a Boca Juniors, sin embargo a inicios de este año renovó su contrato con Estudiantes hasta finales del 2027, aunque con una cláusula.

Ante la salida de Jorge Sampaoli que fue despedido el jueves de la semana pasada tras los malos resultados en el Galo, la directiva de Atlético Mineiro salió en búsqueda de un DT que vuelva a llevar al equipo entre los más importantes de América, por lo que apuntaron al argentino de 47 años que viene de conseguir el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata.

Con Mineiro, Domínguez disputará la Copa Sudamericana, donde el objetivo es llegar a la final y levantar el trofeo.

Esta no será la primera vez que Eduardo Domínguez salga del país para dirigir un equipo, ya que en 2019 estuvo a cargo de Nacional de Uruguay. En Argentina dirigió a Huracán, Colón de Santa Fe, Independiente y Estudiantes de La Plata, con el que consiguió cinco títulos.

Si bien el entrenador dirigirá este viernes su último partido con Estudiantes de La Plata, desde la directiva ya se pusieron a trabajar para conseguir rápidamente su reemplazo, puesto que el “Pincha” disputará este 2026 la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hay fuertes rumores de que la directiva de Estudiantes, al saber lo que se podía venir, ya habría tenido contactos con el exentrenador de River Plate: Martín Demichelis.

El exdefensor de la Selección Argentina se encuentra libre luego de su paso por Monterrey de México y ya habría tenido un primer contacto con Juan Sebastián Verón y estaría muy cerca de convertirse en el nuevo DT de Estudiantes de La Plata.