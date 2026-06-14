Santiago Villar volvió a ganar en el TP 1100cc y lidera el campeonato

El piloto trelewense se quedó con la victoria en la 5ª fecha del Zonal, logrando así su tercer triunfo en fila. También ganaron Benjamín Conti en el TP Gol 1.6, Axel Oliver en el TCP, Fernando Vázquez en el TC Austral y Abel Panquilto en R-12.

Se corrió este domingo en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, la quinta fecha del campeonato Zonal 2026 de automovilismo, en donde Santiago Villar volvió a imponerse en el Turismo Pista 1.100cc, logrando así su segundo éxito seguido este fin de semana y el tercero en fila, ya que venía de vencer en su ciudad natal.

De esa manera, el piloto trelewense se convirtió en el nuevo líder del campeonato, que antes de la cuarta y quinta fechas, tenía como punteros a Luciano Matazmala y Pablo Arabia.

Los otros ganadores que tuvo esta jornada fueron Benjamín Conti en el TP Gol 1-6, Axel Oliver en el Turismo Carretera Patagónico, Fernando Vázquez en el TC Austral y Abel Panquilto en la Monomarca Renault 12.

La competencia, denominada Gran Premio “Del Sol Automotores”, fue organizada por el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

La primera final de la tarde estuvo a cargo del Turismo Pista Gol 1.6. Cuando se cumplían los primeros giros, el auto de seguridad entró en escena a raíz de un fuerte toque, en la recta principal, que involucró a los pilotos Maximiliano Valle y Nicolás Vales. Ambos tuvieron que abandonar la competencia, lo mismo que Daniel James, que llegaba sexto en el campeonato.

Minutos después y luego del ingreso de la ambulancia, se reanudó la final con Nicolás D’Elía en la punta, seguido de Benjamín Conti y Arian Gómez.

El ganador fue el trelewense Benjamín Conti, con un tiempo de 24’28”474/1000, quien llegó escoltado por Nicolás D’Elía y Arian Gómez.

Agustín Montecino, quien fue el ganador del sábado en la cuarta fecha, finalizó en el sexto puesto.

A continuación, el turno le tocó al Turismo Pista 1.100cc. Como lo hizo el domingo y como lo había hecho en la tercera fecha, el ganador volvió a ser el trelewense Santiago Villar, quien de esa manera se afirma en el campeonato.

El ganador, que largó la final desde el décimo puesto, registró un tiempo de 22’21”226/1000. Segundo llegó Leonardo Carrión, mientras que el podio lo completó Juan Cruz Centeno.

La tarde continuó con el Turismo Carretera Patagónico, donde se produjeron los abandonos de los hermanos Nazareno y Emiliano López -que sufrió un accidente aunque sin consecuencias físicas-, ambos con Chevrolet, Pablo Pires (Ford), mientras que Adolfo Cattáneo, que el sábado había sufrido un fuerte golpe, no largó la quinta final de la temporada.

La victoria quedó en poder del Torino del rawsense Axel Oliver (con tiempo de 22’23”337/1000), seguido por el comodorense Emanuel Abdala, mientras que tercero fue el Marcos Laudonio, ambos con Chevrolet. La categoría terminó en pista con solo cinco autos, ya que Sebastián Gatica, que venía sexto, abandonó a tres vueltas del final, pero luego fue excluido.

En el TC Austral, mientras tanto, la victoria quedó en manos del caletense Fernando Vázquez, quien con su Dodge, empleó un tiempo de 19’51”013. El vencedor tuvo como escoltas al líder Miguel Otero (Dodge) y Gustavo González al comando de un Torino.

La tarde dominguera y con 14 grados de temperatura llegó a su fin con la última competencia: la final de la Monomarca Renault 12, donde también hubo abandonos y hubo presencia del pace-car. El triunfo quedó para Abel Panquilto con un tiempo de 28’07”368/1000.

El piloto de Kilómetro 8 llegó secundado por Gianfranco Mesiti y Danilo Pachmann.

De esa manera, se cerró la doble fecha en el “General San Martín”. Ahora, el campeonato ingresará en un receso invernal, teniendo previsto su vuelta a las pistas para el mes de agosto, cuando el 9 de ese mes se corra en el “Mar y Valle” la sexta fecha de la temporada.

Panorama - Finales (5ª fecha)

TP Gol 1.6 – 16 vueltas

1º Benjamín Conti 24’28”474/1000

2º Nicolás D’Elía a 0’804/1000

2º Arian Gómez a 2’677/1000

4º Agustín Vera a 11’988/1000

5º Daniel Miranda a 12’166/1000

6º Agustín Montecino a 12’373/1000

7º Santiago Gamba a 13’987/1000

8º Martín Ebene a 14’626/1000

9º Fabián López a 17’564/1000

10º Matías Olivan a 17’953/1000

TP 1.100cc -16 vueltas

1º Santiago Villar 22’21”226/1000

2º Leonardo Carrión a 0’836/1000

3º Juan Cruz Centeno a 1’668/1000

4º Martín Jones a 10’645/1000

5º Luciano Matazmala a 17’536/1000

6º Ruben Grier a 17’700/1000

7º Gino Finiguerra a 23’556/1000

8º Pablo Arabia a 23’696/1000

9º Agustín Villa a 23’’815/1000

10º Martín Muñoz a 24’236/1000

TC Patagónico – 16 vueltas

1º Axel Oliver (Torino) 22’23”437/1000

2º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 3’719/1000

3º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 7’298/1000

4º Daniel Laudonio (Dodge) a 14’054/1000

5º Tomás Oliver (Chevrolet) a 17’611/1000

6º Emiliano López (Chevrolet) a 9 vueltas

7º Pablo Pires (Ford) a 9 vueltas

8º Nazareno López (Chevrolet) a 15 vueltas

9º Adolfo Cattáneo (Chevrolet) No largó.

Excluido: Sebastián Gatica (Ford).

TC Austral – 16 vueltas

1º Fernando Vázquez (Dodge) 19’51”013/1000

2º Miguel Otero (Dodge) a 2’694/1000

3º Gustavo González (Torino) a 3’006/1000

4º Javier Hernández (Chevrolet) a 8’998/1000

5º Marcelo Pérez (Ford Falcon) a 9’450/1000

6º Gabriel Vázquez (Chevrolet) a 11’225/1000

7º Emanuel García (Ford Fairlane) a 18’609/1000

8º Marcelo Otero (Ford Falcon) a 57’436/1000

9º Leonardo Larreguy (Ford Falcon) 1’08”707/1000

10º Sergio Larreguy (Ford Falcon) a 1 vuelta

Renault 12 – 18 vueltas

1º Abel Panquilto 28’07”368/1000

2º Gianfranco Mesiti a 0’207/1000

3º Danilo Pachmann a 3’735/1000

4º Franco Allochis a 3’897/1000

5º Ezequiel González a 4’241/1000

6º Eduardo Otero a 4’766/1000

7º Lucas Nicolia a 5’121/1000

8º Héctor Montenegro a 5’419/1000

9º José Carrasco a 11’173/1000

10º Juan Carlos Kristiansen a 11’201/1000.