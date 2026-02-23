Los clubes paran el fútbol la semana que viene en repudio a Milei

Una impactante noticia sacudió este lunes al fútbol argentino: los clubes de Primera División convocarán a un paro de todas las categorías para la fecha 9, programada para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La decisión se tomó horas después de la reunión del Comité de Liga, en señal de repudio a la avanzada del Gobierno de Javier Milei contra la Asociación del Fútbol Argentino. El pasado viernes, el juez Diego Amarante autorizó un pedido de ARCA para citar a indagatoria a Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino por la supuesta retención indebida de aportes; "La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible", respondieron desde el ente que regula el fútbol en el país.

Apenas finalizada la reunión, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, había deslizado la posibilidad de una medida de fuerza: "Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura", sentenció.

Por otro lado, Berlanga respaldó la gestión de Tapia al frente de la AFA y criticó al Gobierno por la "persecución" que está llevando adelante contra el fútbol: "Siempre se gasta plata en otro lado y a los clubes no les dan nada. Todos los clubes están haciendo obras y mantenimiento. Pagamos de impuestos por las ventas que hacemos al exterior, ingresan divisas, pero se ve que eso no se tiene en cuenta".

El comunicado de AFA expresa textualmente: “Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar: La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

“ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

“En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino”.